JSS

Hadji (ex-ESBA), première recrue estivale ?

La direction de la Saoura commence à bouger et des sources ont indiqué que la liste des joueurs à libérer est déjà prête et que ces derniers, notamment ceux encore sous contrat, seraient appelés dans les prochaines heures à négocier la rupture de leur bail avec le club. Il faut dire que la direction n'a pas eu la main heureuse lors du mercato estival. Elle avait négocié le départ de cadres de l'équipe et ceux qui les ont remplacés n'ont pas apporté le plus escompté.

Cette liste compterait les noms de pas moins de treize joueurs, ce qui laisse supposer que l'effectif pour la saison prochaine sera largement remanié. A défaut d'informations livrées par les dirigeants, les discussions des supporters sont alimentées par les bruits rapportés par des sources proches de la direction. C'est ainsi que les noms de Saâd, Ouis, Benali, Baâziz, Khenoussi, Ouabdi, Abdelhafid et Atallah sont cités comme partants. Les mêmes sources ont indiqué que la direction ne compte pas libérer Fettouhi, Souibah, Haddadou et Wanda qui pourraient constituer l'ossature de l'effectif pour la saison 2024-2025.

Concernant les probables arrivées, on parle du buteur de Ben Aknoun, Ali Hadji, qui est en contacts avancés avec la direction. Ce dernier qui jouait dans un club qui a rétrogradé pourrait être une bonne pioche, notamment sur le plan financier, puisque la Saoura n'aura pas à négocier sa lettre de libération.

Kader B. A.