MCO - Recrutement de joueurs et d’entraîneur

La direction veut couper court aux rumeurs

Voulant mettre un terme à ce qu'elle a qualifié de rumeurs colportées par les réseaux sociaux, la direction du Mouloudia d’Oran a rendu public un communiqué paru sur son site officiel. En effet, le document révèle que les dirigeants n'ont procédé à aucun recrutement de joueurs et d’entraîneur et que tout ce qui est relayé sur les réseaux sociaux n'est que pure rumeur et simple spéculation.

L’objectif de la direction était de mettre un terme à ce qu'elle a qualifié de campagne mensongère menée par des parties étrangères au club et dont l'objectif est de semer le doute dans les rangs des supporters. Elle a affirmé, par ailleurs, avoir entamé l’opération d'une manière réfléchie, en établissant des contacts préliminaires avec des joueurs susceptibles de porter le maillot du Mouloudia d’Oran ainsi qu’avec des techniciens ayant les compétences nécessaires pour gérer l’aspect sportif.

Selon le vice-président, Fayçal Belbachir, tout sera clair dans trois jours, c'est-à-dire après la réunion du conseil d’administration qui aura lieu le 25 juin durant laquelle plusieurs décisions importantes seront prises concernant la préparation d’intersaison. "C’est au lendemain de cette réunion des membres actifs du conseil d'administration que tout sera clair. Par la suite, on rencontrera l’entraîneur Youcef Bouzidi pour discuter de son avenir. Passées ces deux étapes importantes, on mettra en place une stratégie de travail et on entamera en parallèle l’opération recrutement. On annoncera les noms des joueurs qui seront avec nous et ceux qui quitteront le navire au moment opportun», dira Fayçal Belbachir.

H. H.