Athmane Sehbane succède à Kamel Hassena

Comme prévu, la réunion des membres du conseil d’administration de la SSPA/ USMA a désigné Athmane Sehbane nouveau président, en remplacement de Kamel Hassena qui a démissionné vendredi, après avoir occupé ce poste durant 10 mois.

Athmane Sehbane a été le président de l’APC de Bab El Oued durant 5 ans. Fervent supporter de l’USMA, il est avocat de formation. Il est également pilote de l’air. Les propriétaires du club ont choisi Sehbane dans le but de donner un nouveau souffle à la gestion du club, malgré le grand travail effectué par Hassena. En homme sage, ce dernier a préféré se retirer dans la discrétion afin de donner la chance à Sehbane, un jeune dirigeant qui veut apporter sa touche et répondre aux attentes des Usmistes. Même s’il n’a pas par le passé travaillé dans le comité directeur de l’USMA, néanmoins il a les bagages pour assurer une bonne gestion et réussir son passage. Pour cela, Sehbane doit s’entourer de personnes compétentes car l’USMA a vécu une saison difficile. Malgré la 4e place obtenue à la fin du championnat, le nouveau PCA a beaucoup de dossiers à régler, notamment celui de l'entraîneur sans oublier le volet recrutement. Il devrait tenir dans les prochains jours une première réunion pour expliquer le projet qu’il compte mettre en place et sa vision des choses, surtout lorsqu’on sait que l’équipe doit attaquer la préparation d’intersaison le mois prochain afin de préparer l’exercice 2024 - 2025. En plus de Sehbane, l’ex- coach usmiste et ancien international, Bilel Dziri, a été nommé directeur sportif, alors que Hamza Koudri sera le coordinateur sportif et Sid Ali Yahiaoui nommé secrétaire général.

Serport rend hommage à Kamel Hassena

Juste après la réunion du conseil d’administration de l’USMA, le patron du groupe Serport a tenu à remercier l’ex-président du CA, Kamel Hassena, pour le travail qu’il a effectué durant toute la saison écoulée, tout en félicitant le nouveau PCA, Athmane Sehbane. Le groupe Serport compte soutenir à fond la nouvelle direction en mettant à sa disposition les moyens nécessaires.

Le titre comme objectif

Les propriétaires du club sont très ambitieux, ils veulent que l’USMA remporte le titre la saison prochaine. Ils comptent mettre tous les moyens financiers pour que les dirigeants assurent un recrutement de qualité. Par ailleurs, il a été décidé de renforcer l’administration du club par des gens compétents, capables d’apporter un souffle nouveau dans la gestion et surtout faire progresser le club d’une manière professionnelle. Ils veulent aussi accorder de l’importance aux catégories jeunes en désignant des cadres compétents. A cela, ils envisagent de finir dans les délais les travaux du nouveau centre de formation du club.

Bouzida retourne au PAC

Prêté pour une saison à l’USMA par le PAC, l’attaquant Belkacem Bouzida n’a pas beaucoup joué pour des choix tactiques. Le joueur n’a pu s’imposer, malgré ses qualités. Il a beaucoup déçu. Face à cette situation, la direction usmiste a décidé de ne pas le maintenir dans l’effectif de la saison prochaine. Il retourne donc au PAC après un passage éphémère à l’USMA.

Merili veut partir

Le milieu de terrain, Islam Merili, ne veut pas poursuivre l’aventure avec l’USMA. Le joueur veut changer d’air. Il a des touches avec le CRB. Auteur d’une saison moyenne, l’ex-joueur de l’ASO a informé les dirigeants usmistes qu’il n’a pas l’intention de rester. Encore sous contrat avec l'USMA, le joueur devrait racheter sa lettre de libération pour rejoindre un autre club.

Le Khencheli Kaddour contacté

Le défenseur gauche de l’USMK, Oussama Kaddour, a été contacté par l’USMA pour renforcer l’effectif, en prévision de la saison prochaine. Le joueur est enthousiaste à l’idée de tenter une nouvelle expérience mais il doit au préalable obtenir sa lettre de libération, puisqu’il est encore sous contrat avec Khenchela. Les choses seront plus claires dans les prochains jours concernant ce dossier.

Bounacer prolongé jusqu’en 2027

Le jeune axial, Abdessemad Bounacer, a prolongé son contrat avec l’USMA jusqu’en 2027. Les dirigeants ont réussi à le convaincre en revalorisant son salaire. Le jeune joueur de 20 ans s'est distingué cette saison avec de belles prestations, réussissant à s’imposer dans l’axe, malgré la présence de joueurs chevronnés. Il a relégué Alilet sur le banc. Son rendement régulier et stable lui a permis de devenir un élément important de la défense de son équipe. Pour un grand nombre de supporters, le maintien de Bounacer est une très bonne affaire car le joueur jouit encore une grande marge de progression.

Benbot, un cas à régler

Le gardien de but international, Oussama Benbot, n’est pas chaud à l’idée de rester, même s’il est toujours sous contrat. Contacté par le MCA, il aurait donné son accord pour porter le maillot de ce club. La direction usmiste n’a pas l’intention de le laisser partir, surtout lorsqu’on sait que les Rouge et Noir vont disputer la Coupe de la CAF après leur 4e place décrochée cette saison. Avec l’arrivée de Billel Dziri comme directeur sportif, ce dernier devrait tenter de le convaincre pour poursuivre l’aventure avec le club.

