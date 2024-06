MCEB

Les supporters veulent une entreprise publique et un stade

Les supporters du Mouloudia d'El Bayadh estiment que leur équipe qui avait réalisé un parcours des plus honorables parmi l'élite a droit à une entreprise publique et à un terrain conforme à ses ambitions. "Ce sont les difficultés financières qui ont freiné l'essor de l'équipe. L'équipe dirigeante avait annoncé son départ au cours de la trêve estivale avant de reprendre le travail après les promesses des pouvoirs publics de faciliter la reprise du club par une entreprise publique. Cette promesse n'a jamais été tenue. Même après l'accident, le seul soutien accordé était sous forme de sponsoring, ce qui est loin de répondre aux besoins de l'équipe", ont indiqué des fans qui n'ont pas manqué de renouveler leur appel aux pouvoirs publics de traiter le MCEB au même titre que les autres formations qui ont été reprises par l'Etat.

De plus, ils ont lancé un appel au DJS et au wali pour la rénovation du stade Zakaria-Mejdoub pour doter le club d'une infrastructure à la mesure de ses ambitions. "Le stade doit être doté de bancs pour donner aux supporters un minimum de confort. Il doit également être doté d'éclairage pour permettre à l'équipe de se préparer en nocturne durant la période estivale marquée par des températures caniculaires et de jouer, éventuellement, durant le mois sacré, en soirée. Le MCEB joue aujourd'hui dans la cour des grands et il doit bénéficier de moyens à même de lui permettre de représenter dignement la wilaya et toute la région", ont souligné des fans des Chevaliers du désert.

Walid K.