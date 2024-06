CSC

Meye et Nkembe libérés

Bien que la liste définitive des libérés ne sera scellée que lors de la réunion Amrani - direction de ce lundi, on connaît déjà les noms des deux éléments officiellement non retenus par le club, même s’ils sont encore sous contrat. Il s’agit des deux étrangers de l’équipe, à savoir le Gabonais Axel Meye et le Camerounais Enow Nkembe.

On apprend, en effet, que la direction a décidé d’activer la clause du contrat de Meye qui stipule que la direction est en droit de résilier son contrat unilatéralement au bout de six mois, à la base d’un rapport défavorable du coach. Une décision qui a été notifiée par mail le 15 juin dernier à l’attaquant gabonais, en plus d'en avoir informé à la fois les responsables de la fédération gabonaise et ceux de la FAF, afin d'éviter un autre cas au niveau de la commission des litiges. Pour ce qui est du Camerounais Enow Nkambe, son sort était scellé depuis des mois, lui qui n’a disputé que trois matchs durant toute la saison écoulée, sans avoir inscrit le moindre but. Néanmoins, contrairement à Meye, la direction devrait négocier la lettre de libération du Camerounais, ce dernier étant encore sous contrat. Nkembe avait d’ailleurs été informé de cette décision mercredi dernier, en faisant un saut au siège du club et devrait attendre le retour du président du conseil d’administration, Abdelghani Gourari, pour négocier avec lui la résiliation de son contrat.

Coupe de la CAF

Le dossier d’engagement déposé

Versé en Coupe de la CAF, après avoir échoué à terminer à la deuxième place au classement du championnat de Ligue 1, la direction du CSC n’a pas perdu de temps en prévision de sa nouvelle conquête africaine. On apprend, en effet, que la direction clubiste a déjà déposé son dossier d’engagement pour la Coupe de la CAF afin d’obtenir sa licence africaine et n’attend plus que la réponse de la confédération africaine. Il est à noter que le CSC a aussi informé la FAF et la CAF au sujet de sa domiciliation dans la compétition continentale, en optant, comme attendu, pour le stade chahid Hamlaoui de Constantine, dont les travaux de réhabilitation engagés suite aux graves incidents survenus lors du match CSC - USMA en championnat devraient être achevés bien avant le coup d’envoi, au mois d’août, pour le tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Gourari de retour ce mercredi

Le président du conseil d'administration de la SSPA-CSC, Abdelghani Gourari, est attendu ce mercredi à Constantine, après avoir accompli le rituel du Hadj pour reprendre ses fonctions à la tête du club. Il est à rappeler qu’en son absence, c’est Yassine Farsadou, membre du conseil d'administration et néanmoins président du CSA qui s’est vu confier la tâche de la gestion du club comme intérimaire.

Khaldi vers le Koweït

Bien que constituant une priorité pour la direction du CSC, en figurant parmi les cadres à faire rempiler en urgence, l’attaquant Ahmed Khaldi ne devrait pas poursuivre son aventure avec le club. On apprend, en effet, que l’enfant de Khenchela a reçu une offre alléchante de la formation koweitienne d’Al Arabi, à laquelle il devrait donner suite.

Les Sanafir refusent le départ de Madani et Dib

Alors que certains joueurs en fin de contrat n’ont pas encore affiché leur décision de rester, l’inquiétude gagne les supporters du CSC. En effet, après le départ de Khaldi, qui a choisi une destination étrangère, les deux autres cadres de l’équipe, Madani et Dib, seraient sur le point de quitter. Madani serait en contact avancé avec la JS Kabylie, alors que Dib intéresse de nombreux clubs de la Ligue 1.

R. B.