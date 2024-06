ASO

Plusieurs cadres ciblés par d'autres clubs

Les dirigeants de l'équipe chélifienne doivent vite prendre le taureau par les cornes pour éviter la saignée des rangs de leur formation. En effet, l'ASO qui a terminé péniblement la saison risque de perdre plusieurs joueurs durant cette intersaison. Outre les éléments en fin de contrat, des joueurs cadres qui se sont illustrés durant cet exercice sont courtisés par des écuries de l'élite.

A ce titre, on vient d'apprendre que Yacine Aliane et Achraf Abada sont en contacts avancés avec l'ESS. Ces deux éléments pourraient changer d'air si la direction n'intervient pas, notamment Abada qui a été l'un des éléments les plus utilisés cette saison et qui est en fin de contrat. Le buteur Evra Agbagno, buteur de l'équipe, a reçu une offre alléchante de la JSK et des sources ont même annoncé que la direction serait en négociations avec son homologue kabyle pour fixer le montant du transfert. Ce serait une grosse perte pour l'équipe qui avait dégarni son secteur offensif durant le mercato hivernal en libérant Souibah (JSS) et Moulay (ESS).

Le milieu récupérateur Muhutsiwa aurait reçu quant à lui une offre de l'USMA, tout comme Addadi qui est courtisé par le nouveau promu, l'O Akbou. Les dirigeants doivent éviter la saignée de leur équipe qui a souffert cette saison pour assurer son maintien. Ils doivent non seulement garder les cadres mais ils doivent également trouver des renforts en mesure d'apporter un plus et donner de la joie aux Djawarih.

Abdelkader G.