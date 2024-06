JSS

L'instabilité à la barre technique a fragilisé l'équipe

La Saoura a terminé la saison à la neuvième place, loin de l'objectif fixé au staff de Bouali. Le parcours de l'équipe n'a pas été aisé et en plus de grosses difficultés en championnat, les camarades de Hamia ont subi une élimination sans gloire de la Coupe d'Algérie face au voisin, le WA Tlemcen, pensionnaire de la Division 3 amateur.

Le bilan est loin des attentes des supporters qui se sont éloignés de l'équipe durant la phase retour pour exprimer leur mécontentement. Pour cette saison, l'équipe a connu une grosse instabilité sur le plan de la barre technique. C'est ainsi que Cherif Hadjar qui avait mené la préparation estivale a dirigé l'équipe durant six sorties avant de jeter l'éponge après la lourde défaite au stade 5-Juillet face au MCA. Son bilan n'est pas reluisant puisqu'il a enregistré deux défaites (CSC et MCA), deux victoires (ESBA et USB) et deux matches nuls face respectivement au MCO et le MCEB.

Son remplaçant, Nacef El Biyaoui, n'a pas eu la main heureuse lui aussi puisque, en onze sorties, il a réalisé quatre succès, trois matches nuls et concédé quatre défaites. Sitôt parti, il a été remplacé par Mohamed Belhafiane qui n'a dirigé l'équipe que durant deux rencontres (ESBA et CSC). Il a été remercié et remplacé par Fouad Bouali. Ce dernier a dirigé les camarades de Ouabdi durant onze sorties au cours desquelles ils ont enregistré cinq victoires dont deux en déplacement face à l'ASO et le MCEB, concédé cinq défaites, dont deux à domicile face au MCA et au CRB et réalisé un match nul face à la JSK à Tizi Ouzou.

Il faut reconnaître que parmi les causes de ce bilan mitigé figure l'instabilité au niveau du staff technique qui a fait que l'équipe n'a pas réussi à faire preuve de régularité sur le plan des résultats ou celui du jeu.

Kader B. A.