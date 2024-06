MCO

A quand le début de l'opération recrutement ?

S’il y a un club qui doit préparer l’intersaison avant les autres, c’est certainement le Mouloudia d’Oran qui est appelé à apprendre de ses erreurs et éviter de reproduire le scénario de la saison dernière quand l'équipe avait prolongé ses vacances pour ne reprendre les entraînements que deux semaines avant le début du championnat.

La balle est ainsi dans le camp de la direction du club qui n’a pas encore dévoilé son plan d’action, se contenant de faire fuiter des informations faisant état de contacts préliminaires avec certains éléments. Les Hamraoua estiment que la direction est appelée à mettre en place un organigramme fiable et de dévoiler son plan de travail qui lui permettra de fixer ses objectifs pour l'exercice qui s'annonce. Dans ce contexte, on a appris que les dirigeants auraient pris attache avec certains anciens joueurs dont Chérif El Ouezzani pour occuper le poste de manager général et entamer l'opération recrutement.

Dans ce cadre, nous avons appris que la signature de Gaya Merbah à la JS Kabylie a fait réagir les supporters. Ces derniers estiment que la direction du Mouloudia d’Oran devrait prendre l'exemple de son homologue kabyle et entamer le travail au lieu de se limiter à lancer des promesses. "Vous voyez, à la JSK, on a commencé le travail au moment où au MCO on continue de promettre", ont indiqué des fans. Ces derniers estiment que d'ici quelques jours, le marché estival qui s'ouvrira le 1er juillet va se vider très vite. "D'ici quelques jours, il n'y aura plus de bons joueurs sur le marché. La direction doit faire vite pour ne pas être prise au dépourvu ", ont indiqué des supporters.

Si la direction ne bouge pas, le Mouloudia d’Oran va se retrouver en concurrence avec les équipes du haut du tableau que sont le MCA, le CRB et l’USMA qui ont le challenge africain comme atout pour attirer les bons éléments ou procéder à l’achat des libérations des joueurs encore sous contrat, une opération qui pourrait coûter cher à la trésorerie. Mais pour espérer décrocher l’oiseau rare, voire cibler les meilleurs éléments sur le marché, la direction doit s'offrir avant tout des spécialistes en matière de recrutement.

H. H.