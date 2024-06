ESS

Boutemène et Benayada après la coupe !

Les propriétaires de l'ES Sétif ont donné des instructions strictes à la direction du club pour éviter les déclarations provocatrices et ne pas tomber dans le piège de certains supporters concernant le dossier du mercato estival et le projet du nouvel entraîneur.

Le principal pourvoyeur de fonds, la société Sonelgaz, fait le maximum pour contenir la colère des supporters de l'Entente qui ne cachent pas leur mécontentement, en raison de la saison décevante mais aussi de la lenteur dans l’opération recrutement et la préparation du nouvel exercice. Pour eux, les choses ne semblent pas beaucoup changer. Selon de nombreuses sources, l'administration poursuivra avec la même feuille de route que la saison dernière, en ciblant cette fois des joueurs algériens dont les contrats arrivent à expiration avec leurs clubs respectifs et des éléments qui évoluent dans les championnats étrangers souhaitant revenir en Algérie. Sitôt la décision de Sonelgaz prise, les dirigeants ont entamé les négociations avec plusieurs joueurs, à l’image du Nigérian Tosin Omeyele, attaquant de l'USM Khenchela, qui aurait accepté de signer à l'Entente pour les deux prochaines saisons. En plus de ce joueur, l'ES Sétif envisage d'engager le défenseur axial de la JS Kabylie, Badreddine Souyad, convoité également par plusieurs autres clubs, à l’image de l'USM Alger et du CS Constantine, surtout que les Canaris ne souhaitent pas le garder. Par ailleurs, on parle dans coulisses de l'équipe phare des Hauts plateaux qu’une proposition a été faite à l’attaquant du CR Belouizdad, Zineddine Boutemène. Les responsables de l’Entente attendent le déroulement de la finale de la Coupe d’Algérie pour entrer directement en contact avec certains éléments du Chabab qui seraient en partance, à l’image de Benayada.

Madoui comme plan B

L'Entente de Sétif devrait annoncer dans quelques jours le nom du nouvel entraîneur de l'équipe, en remplacement du Tunisien Ammar Souayah. Le directeur général, Abdelkrim Bira, possède une short-list, composée de deux entraîneurs étrangers. Dans le cas où les négociations n’aboutissent pas, la direction a pensé à un plan B, qui consiste à faire appel à Kheireddine Madoui, qui pourrait faire son retour au sein de l’équipe sétifienne.

Chaâl ciblé

Les responsables du club phare d’Aïn El Fouara ne semblent pas satisfaits des copies rendues par leur gardien de but, Zakaria Saïdi. Pourtant, ce dernier avait réalisé de belles prestations. Plusieurs gardiens de but sont ciblés par les dirigeants, parmi lesquels on citera l’ancien portier du MC Alger, Farid Chaâl, qui aurait décidé de rentrer au pays, après une pige en Arabie saoudite.

W. D.