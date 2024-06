JSK

Meddane insiste pour Madani

Le directeur général, Hakim Meddane, fait le maximum pour convaincre le défenseur international des Sanafir, Mohamed Amine Madani, de signer à la JSK. Il est en contact permanent avec lui et il lui a même fait une première offre financière. Même le manager général, Karim Doudane, a négocié avec Madani qui lui aurait donné son accord de principe pour rejoindre les Canaris dans les jours à venir.

Pas du tout satisfaits du rendement de Souyad et Bouhakak, Meddane et Doudane font du recrutement de Madani l'une de leurs priorités en cette intersaison. Ils sont prêts à mettre le paquet pour trouver un accord avec lui, mais bien qu'il soit libre de tout engagement, ça ne sera pas facile pour eux de concrétiser avec lui. Et pour cause, les dirigeants du CSC comptent faire le nécessaire pour garder leurs meilleurs joueurs, y compris Madani. C'est ce qui explique son hésitation à signer alors que les Canaris sont en contact avec lui depuis plus d'un mois. Madani a réalisé une belle saison avec le CSC et sa prestation avec l'équipe nationale n'a fait que renforcer les dirigeants kabyles dans leur décision à finaliser avec lui coûte que coûte en ce mois de juin. Ils ont contacté d'autres défenseurs centraux évoluant dans notre championnat mais leur priorité est de concrétiser avec Madani. Déterminés à renforcer leur arrière-garde avec des éléments d'expérience, Meddane et Doudane souhaiteraient boucler leur recrutement le plus tôt possible, et ce, pour préparer le stage d'intersaison. Ils doivent aussi régler la question de l'entraîneur qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ils ont pris attache avec plusieurs coaches, mais ils ne devront faire leur choix que d'ici le début de la semaine prochaine. En attendant de choisir le driver qui convient à l'équipe, ils veulent finaliser au moins avec 3 à 4 joueurs d'expérience.

Benrabah intransférable

Bien que les dirigeants aient pris la décision de recruter un gardien d'expérience en cette intersaison, ils s'opposent catégoriquement au départ de leur jeune keeper Benrabah. Ce dernier est convoité par le PAC, mais les dirigeants lui ont signifié qu'il est l'avenir de la JSK et qu'il n'ira nulle part en cette intersaison. Auteur de belles prestations avec l'équipe réserve, Benrabah a été l'artisan de la consécration en Coupe de la Ligue avec les U21. Il a aussi participé à quelques matches avec l'équipe première et les dirigeants sont très satisfaits de lui. En plus du PAC, il y aurait d'autres clubs qui s'intéressent à lui, mais les dirigeants indiquent qu'il est intransférable. Il est clair que s'ils recrutent un gardien d'expérience, ils ne pourront pas garder Rahmani, même si certains dirigeants affirment que celui-ci n'ira nulle part en cette intersaison. C'est donc Hadid qui paiera vraisemblablement les frais du recrutement d'un gardien. Il a été écarté de la liste des 18 depuis plusieurs semaines de cela et les responsables du club sont divisés à son sujet. Certains veulent lui accorder une seconde chance en le prêtant à une équipe avec laquelle il pourrait jouer de nouveau, alors que d'autres veulent carrément le libérer. Il est certain que Hadid ne sera pas retenu dans l'effectif de la saison à venir. La plupart des fans ne sont pas favorables à son maintien et les dirigeants ne prendront pas le risque de le garder.

Moussaoui proposé

Bien qu'il soit encore sous contrat avec le PAC, le gardien Moussaoui a été proposé aux dirigeants de la JSK. Ils se sont renseignés sur lui, mais cela ne les a pas empêchés de prendre attache avec Gaya Merbah qui est convoité par plusieurs clubs depuis qu'il a annoncé la résiliation du contrat le liant à l'Ittihad Tanger. Moussaoui a réalisé une belle saison avec le PAC, mais il n'est pas dans les priorités des dirigeants de la JSK pour cette intersaison. Ils savent que les dirigeants du Paradou ne le libèreront pas pour des miettes et qu'ils devront leur céder le jeune Benrabah.

Aït Abdeslam ne fait pas l'unanimité

Le retour du défenseur Aït Abdeslam s'éloigne de jour en jour, puisque certains dirigeants ne sont pas chauds à l’idée de le récupérer. Il a été approché par des proches du club qui lui avaient promis de tout faire pour convaincre les dirigeants à le récupérer, mais il semble que ces derniers privilégient d'autres pistes, comme celle du défenseur du CSC, Madani. Aït Abdeslam est encore sous contrat et les dirigeants préfèrent négocier avec les joueurs qui sont en fin de contrat. Aït Abdeslam qui avait quitté la JSK en été 2021, souhaite faire son retour, mais il n'a pas son destin entre les mains. Les dirigeants ne doutent aucunement de ses qualités, vu qu'il a participé à la plupart des matches de son équipe, mais ils ne sont pas prêts à mettre le paquet pour racheter son contrat. Il devrait sans nul doute attendre encore au moins une saison pour espérer faire son retour. Il faut dire que certains supporters ne sont pas chauds pour son retour sous prétexte qu'il avait quitté l'équipe dans les moments difficiles.

D. K.