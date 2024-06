ESS

Les supporters refusent les faux espoirs

Bien que la rue sétifienne rêve, les yeux grands ouverts, d’un staff technique de calibre international, d’un recrutement première classe et de voir son équipe favorite candidater pour les lauriers, il semble bien que ces ambitions démesurées risquent fort de se heurter à l’immobilisme d’une direction qui a un tout autre avis sur la question. Notamment pour ce qui a trait à l’identité du futuer entraîneur en chef.

Le discours de la direction inquiète les supporters de l’Entente de Sétif qui ne veulent pas croire aux faux espoirs. En effet, les fans ententistes voulaient vraiment voir le retour de l’ancien entraîneur, l’Egyptien Hossam Al-Badry. Il s’avère que ce dernier serait sur le point de revenir dans le championnat algérien, mais pas par la portière de l’Entente sétifienne. L’ancien coach des Pharaons aurait tout conclu avec la direction de l’USM Alger, au grand dam des Noir et Blanc. Le discours d’avant-fin de saison évoquait des contacts avancés avec des entraîneurs de renom, mais pour le moment, c’est le ralenti total et rien n’est encore clair.

Un discours de façade, mais il semblerait que les dirigeants attendent la décision du principal pourvoyeur de fonds, Sonelgaz, véritable patron et seul décideur à l’ESS pour savoir s’il accèdera à la volonté de «son» peuple de voir un changement radical à tous les niveaux. Côté joueurs, les supporters avancent déjà des noms qu’ils souhaitent voir sous les couleurs de l’Entente de Sétif. On parle de Laouafi (CRB), Bouchar (CRB), Boumechra (JSK), Ghacha (ES Tunis), Gaya Merbah… entre autres.

Il faut dire que pour le moment, c’est le stand-by, mais dans l’entourage du club, on ne s’empêche pas d’afficher une grosse inquiétude par rapport à l’opération recrutement, en prévision de la saison prochaine qu’ils veulent celle du retour de l’Entente au-devant de la scène footballistique nationale.

Hubert Velud proposé

L’ancien sélectionneur du Burkina Faso, Hubert Velud, a été proposé au nouveau directeur général de l’ES Sétif, Abdelkrim Bira. Il faut savoir que ce dernier a reçu une dizaine de CV de techniciens de différentes nationalités, mais il n’a toujours pas pris de décision. Bira préférant prendre tout son temps pour ne pas se tromper dans son choix. La direction de l’Entente s’attelle pour le moment à régler certains dossiers urgents, à l’image de celui des joueurs qu’elle envisage de libérer. A signaler que Velud avait déjà effectué un passage à l’ES Sétif lors de la saison 2012-2013 avec laquelle il a été sacré champion d’Algérie.

6 mois d’indemnités de départ pour les "Maliens"

Le défenseur, Moribo Diarra, et le milieu de terrain, Abdeslam Jiddou, ont trouvé un accord avec les responsables de l’Entente de Sétif pour une résiliation de leur contrat à l’amiable. Selon nos informations, les dirigeants sont parvenus à convaincre les deux joueurs à résilier leur contrat après une saison décevante. Cependant, les "Maliens" de l’Entente ne vont pas quitter sans être dédommagés. Ils devront percevoir 6 mois de salaire comme indemnités de départ.

De chauds dossiers sur le bureau de Bira

Abdelkrim Bira, directeur général de l'Entente de Sétif, a décidé de tenir une réunion décisive dans les prochains jours pour traiter le cas des joueurs qui devraient quitter l’effectif des Noir et Blanc cette saison. Selon nos informations, pas moins de 10 éléments sont appelés à partir et le nouveau responsable ententiste se trouve confronté à un dilemme. Il va falloir se doter de d’arguments convaincants afin de régler ce dossier à l'amiable avec les joueurs qui devraient quitter, certes avec une indemnité, mais sans ruiner les caisses du club. Il faudrait savoir que la plupart des éléments que le club ne compte pas garder possèdent des contrats qui sont en cours de validité pour les deux prochaines saisons. Après avoir résilié les contrats des joueurs étrangers, Abdeslam Jiddou, Moribo Diarra et Souleimane Coulibaly, afin de recruter trois nouveaux joueurs étrangers, l'ES Sétif va devoir ouvrir les négociations avec Dris Chaâbi et Samy Ghediri. En parallèle, la direction envisage de prêter l’attaquant Mehdi Hitala, arrivé lors du mercato d'hiver dernier.

W. D.