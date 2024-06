MCO - Son départ pourrait y être annoncé

Réunion dirigeants-Bouzidi le 21 juin

Echaudée par les difficultés vécues durant la saison qui vient de se terminer, la direction du club compte prendre les devants et préparer dès maintenant le prochain exercice. Après avoir savouré le maintien assuré lors de l'avant-dernière journée, les dirigeants, avec la bénédiction des responsables de l'entreprise Hyproc, ont entamé les premières démarches pour s'assurer, déjà, un bon recrutement et une préparation estivale à la mesure des attentes.

Dans le même cadre, la direction se penche sur l’avenir de l’entraîneur en chef, Youcef Bouzidi, qui aurait fixé des conditions avant de rentrer chez lui pour se reposer après une saison durant laquelle il a vécu une grosse pression. En effet, l’ancien coach de la JS Kabylie avait affirmé dans ses déclarations après le match contre le MC Alger qu'il n'allait plus coacher une équipe qui joue le maintien et que pour jouer les premiers rôles, il faut dès à présent entamer la préparation pour le prochain exercice. C’est dans ce sens que le président du conseil d'administration, Chakib Ghoumari, et les deux membres actifs de cette instance s'apprêtent à rencontrer Bouzidi à Alger pour élaborer l'esquisse d'un programme futur. Bien qu’il soit encore sous contrat avec les Hamraoua et malgré son succès, lui qui a réussi à maintenir l'équipe parmi l'élite, il ne fait pas l'unanimité dans l'entourage du club et son départ pourrait être acté lors de sa réunion avec les dirigeants prévue le 21 juin. Il faut dire que des noms d’entraîneurs ont été évoqués par des proches de la direction, dont celui de Benchikha. Aussi, l’éventualité d’engager un entraîneur étranger est sérieusement envisagée par la direction. Des agents ont en effet proposé quelques noms. On parle de Casoni qui a déjà entraîné le MCA en 2020 ou encore Martins qui a un aperçu sur le championnat algérien, à travers son expérience à la tête de l’encadrement technique du PAC. Les fans attendent aussi que la direction dévoile son nouvel organigramme qui prévoit la nomination d’un directeur sportif qui possède le profil idéal pour être consulté dans les recrutements, d'un staff technique et de potentiels renforts.

H. H.