JSS

Apprendre de ses erreurs

La Saoura a complètement raté sa saison et elle a même joué le maintien durant plusieurs journées, au grand dam de ses supporters qui ont assisté, impuissants, à la descente aux enfers de leur équipe qui a perdu son beau football qui lui valait le respect de tous les sportifs.

C'est une saison ratée sur tous les plans et pour les supporters, la direction doit assumer la responsabilité de cet échec. Durant l'exercice qui vient de s'écouler, l'équipe a perdu trois fois sur son terrain fétiche respectivement face au MCA, à l'USMK et au CRB. Il faut rappeler dans ce cadre que la Saoura était considérée comme imbattable at home. Par le passé, elle n'avait pas connu de défaite à domicile durant trois saisons successives. L'équipe a concédé cet exercice 12 défaites. Pour les fans, les raisons de cette situation sont à rechercher dans l'instabilité qui a caractérisé la barre technique avec le passage de trois entraîneurs (Hadjar, El Biyaoui et Bouali). La direction qui avait facilité le départ de plusieurs cadres durant l'intersaison n'a pas eu la main heureuse, puisqu'elle a raté son mercato estival. La majorité des joueurs recrutés n'ont pas apporté le plus escompté. Les fans qui ont observé une grève des tribunes durant la phase retour espèrent voir la direction retenir les leçons des erreurs commises durant la saison écoulée. Pour eux, un grand chantier attend les dirigeants s'ils veulent réellement remettre la JSS à la place qui lui sied.

Kader B. A.