ASO

Vivement une entreprise publique

Les Djawarihs qui ont soutenu leur équipe durant sa lutte pour le maintien estiment que le moment est venu pour la direction de prendre ses responsabilités pour remettre à flot l'équipe qui a failli sombrer cette saison.

Pour eux, la priorité est de frapper à toutes les portes pour bénéficier de l'apport d'une entreprise nationale, à l'instar des autres formations qui composent l'élite. "C'est une priorité. Les dirigeants doivent tout faire pour mettre en œuvre un plan de reprise de la SSPA par une entreprise publique. Il faut prendre l'exemple du MCO qui, malgré un grand volume des dettes, a réussi à être sauvé grâce à l'arrivée de Hyproc. L'ASO est le porte-étendard de la région du Chélif et d'une population estimée à plus de 2 millions d'âmes. Les supporters estiment que leur équipe dispose d'un effectif riche qui aurait pu lui permettre de jouer les premiers rôles en coupe et en championnat. "Les joueurs ont souffert cette saison sur le plan matériel. Le retard dans le versement des salaires les a démobilisés. L'entraîneur a fait un grand travail sur le plan psychologique pour les garder mobilisés mais cela ne pouvait pas fonctionner à tous les coups et avec tous les joueurs. Seule une entreprise publique pourra assurer une aisance financière au club et permettre ainsi aux joueurs de se concentrer sur leur travail. L'équipe n'a besoin que de quelques renforts pour briller. L'effectif compte des éléments de qualité. Ils ont vécu une saison difficile et il est grand temps de trouver une solution définitive à ce problème, autrement, plusieurs éléments pourraient changer d'air", ont souligné des fans.

Abdelkader G.