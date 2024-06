MCEB

Vers le maintien de Belaïd

El Bayadh a réussi à se maintenir au terme d'une saison très difficile. Pour de nombreux supporters, le mérite revient en partie à certains joueurs et au jeune entraîneur Belaïd qui a su galvaniser ses joueurs et les pousser pour réaliser le maintien.

Pour eux, ce technicien avait pris l'équipe dans des conditions difficiles. Après une préparation estivale approximative réalisée par l'entraîneur Hamici et un début de saison difficile, la direction a préféré opérer un changement au niveau de la barre technique. L'arrivée de Belaïd a permis de redresser la situation. L'équipe avait retrouvé son jeu et son équilibre et les résultats commençaient à s'améliorer. Cet élan a été stoppé net par le tragique accident de la route survenu alors que l'équipe s'apprêtait à se rendre à Tizi Ouzou pour jouer contre la JSK. Blessé dans cet accident, Belaïd a préféré prendre du recul et confier l'intérim à Hichem Mezaïr qui avait cédé sa place à Khezzar qui n'aura tenu que quelques journées. L'arrivée de Morsli n'a pas pour autant réussi à améliorer les résultats de l'équipe qui s'est retrouvée dans le lot des potentiels relégables. Acculée, la direction s'est retrouvée dans l'obligation de faire appel à Belaïd. Une mission qu'il a réussie, malgré toutes les difficultés. Aujourd'hui, les fans estiment que la direction est dans l'obligation de le garder pour lui permettre de poursuivre le bon travail. Les responsables comptent d'ailleurs se réunir avec lui dans les prochaines heures pour débattre du bilan de la saison qui vient de se terminer et discuter du prochain exercice et des meilleurs moyens pour bien le préparer.

Walid K.