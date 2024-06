CSC - En prévision de la Coupe de la CAF

Etablir une feuille de route et vite !

La direction du CS Constantine ne compte pas s’éterniser pour préparer le nouvel exercice. Les responsables pensent déjà à cette participation en Coupe de la CAF qui approche à grands pas et qui nécessite une très bonne et minutieuse préparation.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que des sources bien informées nous ont révélé que la direction a donné rendez-vous à l'entraîneur Abdelkader Amrani ce week-end pour programmer une séance de travail.

L’ordre du jour consiste à trancher sur plusieurs dossiers, notamment l'avenir de l’actuel staff, étant donné que le contrat de l'entraîneur expire à la fin de ce mois.

Au même moment, la direction semble vouloir jouer la carte de la stabilité au niveau de la barre technique, d’autant plus qu’Amrani a réussi sa mission qui consistait à terminer la saison sur le podium. Reste donc juste à connaître la position du tlemcénien, lui qui a été quelque peu critique à l’égard des conditions de travail, tout en plaidant pour un projet structuré du club.

Il sera, en outre, question de la liste des joueurs à libérer après que le coach a été chargé de préparer des rapports détaillés sur chaque élément. En plus, il aura la mission d'identifier les postes qui doivent être renforcés la saison prochaine, en fonction des lacunes qu'il a relevées au cours de son passage à la tête de la barre technique, depuis sa prise de fonctions au mois d’octobre 2023. Il sera en outre question lors de cette réunion entre les représentants de la direction et l'entraîneur, d’arrêter la date de la reprise des entraînements et le programme de préparation sera ajusté, afin d'éviter le scénario de la saison dernière, d'autant plus que l’équipe doit se préparer à prendre part à la Coupe de la Confédération africaine qu’elle entamera à la mi-août (16, 17 ou 18), alors que la CAF a fixé une période s'étendant du 1er au 20 juillet pour l'inscription des joueurs des équipes participant au tour préliminaire de ladite compétition.

Meye et Nkembe libérés

Le technicien tlemcenien, Abdelkader Amrani, avait demandé aux dirigeants de libérer l'attaquant camerounais Enow Nkembe, il y a plusieurs semaines déjà, bien qu’il ait recouru à ses services lors des deux derniers matches de la saison, en le convoquant dans la liste des 18, sans pour autant être convaincu de ses capacités. Idem pour l'attaquant gabonais, Axel Meye, qui n’a pas apporté le plus attendu de sa part, lui qui s'est contenté d'inscrire un seul but depuis son arrivée lors du mercato hivernal. A ce propos, on croit savoir que le contrat de l'international gabonais comporte des clauses permettant à la direction de mettre fin à son contrat s'il ne parvient pas à s’imposer dans les six premiers mois, ce qui est d’ailleurs le cas.

R. B.