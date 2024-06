Il s’en va le cœur lourd

Bahloul : "C'était un honneur pour moi d'entraîner la JSK"

Comme il fallait s'y attendre, l'entraîneur intérimaire, Djilali Bahloul, n'est pas maintenu à son poste. Il n'a pas attendu que la direction lui signifie sa fin de mission puisqu'il a annoncé son départ quelques heures seulement après le coup de sifflet de la rencontre face à l'US Souf, comptant pour la dernière journée du championnat, remportée par son équipe par 4 buts à 0. Il a remercié l'ancien président, Achour Cheloul, qui avait fait appel à lui, avant son éviction.

Il a aussi remercié l'actuel président, El Hadi Ould Ali, avec lequel il a eu un désaccord mais il n'a parlé ni du directeur général, Hakim Meddane ni du manager général, Karim Doudane. Même si le président Ould Ali était le premier à avoir déclaré que sa priorité est de recruter un grand entraîneur pour la saison prochaine, le coach Bahloul a tenu rancune à Meddane et Doudane qui ne veulent pas lui renouveler leur confiance. Bahloul a enfin adressé un message de remerciement aux supporters, tout en rappelant qu'en 9 matches, il a enregistré 3 victoires et 6 nuls. Malgré les trois faux-pas concédés à domicile face au CSC, au MCA et à la JS Saoura, il est satisfait de son bilan, en indiquant qu'il n'a perdu aucun match et qu'avec lui, l'équipe a marqué 16 buts et elle n’en a encaissé que 9. "Fin de l'aventure avec l'équipe. En 9 matches à la tête de la barre technique, l'équipe a enregistré 3 victoires et 6 nuls. Elle a marqué 16 buts et elle n'a encaissé que 9. On n'a perdu aucune rencontre et on a glané 15 points sur les 27 mis en jeu. Je remercie le président Ould Ali pour son soutien et ses messages d'encouragement, sans oublier les membres des staffs technique, médical et de la communication. Je remercie aussi l'ancien président, Achour Cheloul, qui avait fait appel à moi et qui m'a permis d'entraîner la JSK. C'est un honneur pour moi d'entraîner ce club", a-t-il écrit sur le mur de sa page Facebook. Enfin, Bahloul n'a pas raté l'occasion pour égratigner certains des dirigeants, tout en encensant les joueurs. "Merci aux joueurs pour leur professionnalisme et leur engagement. Vous êtes grands par le talent et la force mentale. Mille mercis aux supporters pour leur soutien", a-t-il ajouté.

Le nouvel entraîneur sera connu prochainement

A la recherche d'un entraîneur susceptible de mener l'équipe à bon port depuis plus d'un mois de cela, les responsables de la JSK devront faire leur choix dans les tout prochains jours. Ils voulaient désigner le successeur de Djilali Bahloul au mois de mai dernier et cela pour lui permettre de se faire une idée sur l'effectif, avant de s'attaquer au recrutement, mais ils avaient fini par changer d'avis craignant de perturber l'équipe. Ils voulaient sans nul doute éviter la polémique avec leur désormais ancien entraîneur, Djilali Bahloul, qui ne ratait aucune occasion pour leur lancer des fléchettes. Il n'avait pas arrêté de dire que lui aussi n'est pas un petit entraîneur et que c'était la première fois qu'il a accepté de travailler comme adjoint. Pour ne pas polémiquer avec lui, les dirigeants ont préféré attendre la fin du championnat pour recruter un coach. Plusieurs CV sont sur la table de la direction, mais ils ne devront trancher que dans les jours à venir. D'après une source proche de la direction, des entraîneurs de différentes nationalités, notamment des Français, des Tunisiens, des Egyptiens et des Portugais ont été proposés aux dirigeants mais ces derniers hésitent à faire leur choix. Ils avaient annoncé la semaine dernière que le coach sera connu juste après la dernière journée du championnat face à l'US Souf, mais il semble qu'ils veulent attendre encore quelques jours avant de choisir le successeur de Bahloul. Ils avaient avancé dans les négociations avec l'ancien coach de Paradou AC, Corentin Martins, mais en raison de la montée au créneau des supporters, ils ont relégué sa piste au second plan. Ils ont aussi contacté Benchikha mais ce dernier aurait donné son accord de principe aux dirigeants du CRB dans le cas où il ne décroche pas un contrat dans l'un des pays du Golfe. Il y a un manager qui leur a proposé El Kouki et un coach égyptien mais Meddane et Doudane ne veulent pas se précipiter. Ils ont promis un coach de renom aux supporters et ils veulent tenir parole, surtout que le PDG de Mobilis leur a promis de mettre tous les moyens à leur disposition.

La déception de Souyad

Sachant que son nom est sur la liste des joueurs à libérer, le défenseur Badreddine Souyad n'a exprimé aucun sentiment de joie après son but lors de la dernière rencontre du championnat face à l'US Souf. Longtemps critiqué pour son mauvais rendement, Souyad qui était le premier capitaine durant pratiquement toute la phase aller, avait perdu sa place dans l'échiquier des Canaris après la défaite concédée face à la JS Saoura à Béchar, avant d'être écarté carrément de la liste des 18. Il a participé aux derniers matches du championnat mais il savait qu'il ne serait pas retenu dans l'effectif de la saison à venir. D'ailleurs, une source digne de foi nous a confié qu'un dirigeant l'aurait déjà appelé au téléphone pour lui demander de chercher un club. Il pensait qu'avec le départ de l'ancien président, Achour Cheloul, et Azeddine Aït Djoudi qui l'avait écarté de l'équipe, sa situation s'améliorerait, mais les dirigeants actuels n'ont pas attendu la fin du championnat pour commencer à chercher des défenseurs centraux. Il est encore sous contrat pour une autre saison, mais il sera invité à négocier son départ dans les jours à venir.

D. K.