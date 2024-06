CSC

Amrani : «Déçu, certes, mais mon bilan est positif»

Le CSC a cédé sa place de dauphin après une surprenante défaite lors du derby face à l’ESS (1-2) lors de la dernière journée du championnat. De ce fait, le club phare de l’antique Cirta va devoir se contenter de la Coupe de la CAF. Et dire que le CSC n’avait besoin que d’un point pour s’assurer une deuxième participation de suite à la Ligue des champions africaine. Une défaite qui a ouvert la voie au CRB pour reprendre cette place, au grand dam des Constantinois.

Néanmoins, le club de Cirta aura l’occasion de prendre part à une seconde participation de suite en compétition continentale avec l’ambition d’assurer une meilleure participation. L’entraîneur Abdelkader Amrani avait de l’amertume après avoir raté cette 2e place. Il a essayé de justifier ce revers face à l’ESS, en assurant que «c’est une défaite amère, car elle était inattendue. C’est la conséquence de plusieurs raisons. La prestation de l’équipe n’a pas été au niveau, notamment en première mi-temps. On a senti une grande fatigue chez les joueurs, trois jours après un gros match face à l’ES Ben Aknoun où on a évolué pendant plus d’une heure à dix. Il ne faut pas aussi omettre la défection de plusieurs de nos joueurs pour diverses raisons, Benchaïra et Baouche pour suspension, Bouguerra qui a dû se déplacer aux USA, Bouhalfaya qui a convolé en justes noces, sans oublier Belhocini blessé, Madani et Meye en sélection. Donc, le fait d’être privé de six à sept cadres s’est répercuté sur la prestation de l’équipe et le résultat du match», a-t-il justifié. Amrani a assuré que cela ne doit pas, pour autant, servir d’excuses. «Il est vrai aussi que les joueurs qui ont remplacé les absents manquaient terriblement de compétition. L’équipe adverse a joué avec moins de pression, surtout qu’elle n’avait rien à perdre, contrairement à nous», explique-t-il. «On a encaissé deux buts sur deux longues balles. On a essayé de revenir au score et il y a eu une réaction positive des joueurs, même s’il faut dire que l’occasion nette ratée par Benchaâ, alors qu’on était mené par un but, aurait dû changer la donne et toute la physionomie de la rencontre. Je regrette énormément les occasions ratées qui auraient pu nous valoir au moins un match nul. On aurait voulu terminer la saison sur un bon résultat et accrocher cette place de dauphin, après tous les sacrifices de la saison», regrette le coach clubiste. Et de conclure : «On a raté la 2e place au goal-average, mais le bilan de l’équipe est positif, du moment que notre objectif initial a été atteint, en terminant le championnat sur le podium avec 53 points. On rate d’un point cette place de dauphin, mais on n’a pas à rougir pour autant de notre parcours. Les joueurs ont fait le maximum», indique-t-il. «Maintenant que le championnat est terminé, il faudrait tirer les leçons. Il y a eu du positif et du négatif. Staffs, dirigeants et joueurs ont tout fait pour terminer la saison dans de bonnes conditions, malgré les contraintes. Tout le monde a contribué à la réussite de cet exercice, sans oublier les supporters, en espérant que la prochaine saison sera encore meilleure», a souhaité le technicien tlemcénien.

Madani devrait prolonger

Absent lors du dernier match en raison de sa convocation avec la sélection nationale, le défenseur central, Mohamed Amine Madani, auquel le président Abdelghani Gourari a soumis une proposition pour le prolongement de son bail, arrivé à terme, aurait donné son accord de principe pour poursuivre son aventure avec le CSC. Pour rappel, Madani qui avait négocié avec Gourari avant de rejoindre la sélection, avait rassuré ce dernier, en lui affirmant qu’il réserve sa réponse pour l’après-regroupement avec les Verts. Sauf revirement de dernière minute, Madani devrait suivre les pas du capitaine Brahim Dib, qui a donné, lui aussi, son accord de principe pour prolonger avec le CSC.

Fin de saison compliquée pour Baouche

Comme il fallait s’y attendre, la Commission de discipline de la LFP a infligé une lourde sanction à l’encontre du défenseur latéral, Houari Baouche, suite à son expulsion lors du match de la semaine dernière face à l’ES Ben Aknoun. Baouche a écopé d’une suspension de quatre matches dont un avec sursis pour «insultes envers un officiel». La direction du CSC a immédiatement déposé un recours contre cette sanction, en arguant du fait que c’est l’arbitre-assistant qui a provoqué le joueur en l’insultant en premier.

