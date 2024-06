MCEB

Dur, dur le maintien !

Le Mouloudia d'El Bayadh a dû attendre la dernière journée du championnat pour assurer son maintien parmi l'élite. En effet, l'équipe qui avait perdu le match qu'il ne fallait pas, une semaine auparavant, face au MCO, a dû jouer une finale face à son concurrent, l'ESBA.

Certes, elle était mieux placée que son adversaire, puisque le point du match nul suffisait à son bonheur, mais c'était quand même un grand risque qu'elle courait. Heureusement pour ses supporters, la victoire a été au bout, assurant ainsi le maintien au terme d'une saison douloureuse et difficile marquée par l'accident qui a coûté la vie à Morceli Zakaria et le coach-adjoint Khaled Meftah. L'accident avait même fait plusieurs blessés parmi les joueurs qui sont restés éloignés des terrains durant une longue période.

Il faut savoir que l'équipe a entamé difficilement la saison avec une préparation estivale tronquée et un départ poussif en championnat.

L'équipe avait entamé le championnat laborieusement, ce qui avait contraint les dirigeants à se séparer de l'entraîneur Hamici, après une lourde défaite concédée au

stade 5-Juillet face au MCA. Son remplaçant, Khezzar, n'a tenu que quelques journées avant l'arrivée de Belaïd.

Ce dernier, après l'accident, avait laissé sa place à l'entraîneur des gardiens de but, Hichem Mezaïr, qui a assuré l’intérim durant quelques matches. Par la suite, la direction avait recruté Larbi Morsli qui n'a tenu que quelques journées avant d'être invité à résilier son contrat. Après plus de deux mois de convalescence, le jeune entraîneur Belaïd est revenu pour terminer l’exercice et finalement assurer le maintien.

Pour cette saison, l'équipe qui s'est classée 12e avec un total de 38 points a réalisé dix victoires, huit matches nuls et s'est inclinée douze fois. Son attaque a marqué 29 buts et sa défense a cédé trente fois.

Walid K.