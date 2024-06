ASO

Les Lions ont soufflé le chaud et le froid cette saison

La victoire acquise en déplacement face au CRB, lors de l'avant-dernière journée du championnat, a permis aux Lions du Chélif d'assurer leur maintien parmi l'élite. Il faut reconnaître que l'équipe a montré des visages différents.

Elle était tantôt conquérante, tantôt elle avait fait tout de travers comme lors de son match retour au stade 5-Juillet face au MCA qu'elle menait à la pause avec un écart de deux buts avant de s'effondrer en seconde période en l'espace d'une dizaine de minutes et subir une lourde défaite. C'est une équipe qui a cultivé les paradoxes cette saison en réalisant des victoires inattendues en déplacement face au PAC et au CRB.

C'est tout de même une saison à mettre aux oubliettes, puisque l'équipe qui avait entamé cet exercice par une élimination précoce en Coupe de la CAF a réalisé un parcours en dents de scie sur le plan national (Coupe d'Algérie et championnat). Pour cette saison, les Chélifiens se sont classés huitième avec un total de 41 points. L'équipe a gagné onze fois, a partagé le gain du match huit fois et s'est inclinée onze fois. Son attaque a marqué 41 buts et sa défense en a encaissé 40.

Avec douze réalisations, son meilleur buteur, Evra Agbagno, arrivé cette saison, aurait pu prétendre au titre de goleador du championnat, malheureusement, son élan a été stoppé à plusieurs reprises par les blessures. La direction devrait discuter cette semaine avec l'entraîneur Cherif Hadjar pour débattre du bilan de la saison et discuter de son avenir à la tête du staff technique.

Ils doivent également dresser la liste des joueurs à libérer et trouver comment garder certains cadres déjà approchés par des clubs rivaux, à l'instar du MCO qui a fait une offre à Agbagno.

Abdelkader G.