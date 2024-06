MCO

Retenir les leçons d'un exercice raté

Le Mouloudia d'Oran qui a réussi finalement à assurer son maintien en se classant 14e avec un total de 36 points a vécu une saison des plus difficiles. L'arrivée de l'entreprise Hyproc n'a pas été facile, tant ce repreneur a trouvé une foultitude de problèmes à régler parmi lesquels la qualification des nouvelles recrues.

L'équipe a joué durant presque toute la phase aller avec un effectif composé d'anciens joueurs et d'éléments de la catégorie espoirs. Pour Hyproc, il a fallu faire des mains et des pieds pour qualifier plus d'une dizaine de nouveaux joueurs, en réglant des dettes au niveau de la FAF et même de la Fifa.

Passé cet écueil, la direction devait trouver un entraîneur pour suppléer le départ de Madoui qui a préféré jeter l'éponge après plusieurs défaites. L'arrivée du coach Bouzidi à la barre technique a permis à l'équipe de retrouver une certaine sérénité, même si elle avait terminé la phase aller dans une position de relégable.

La qualification des nouvelles recrues a donné un autre visage à l'équipe qui a également dû composer avec une cascade de blessures musculaires et autres, en raison d'une préparation estivale tronquée. Le Mouloudia d’Oran s'est ressaisi par la suite au cours de la phase retour en réalisant un véritable parcours de champion, devenant intraitable sur son terrain et gagnant quelques points à l'occasion de ses déplacements. Cette performance lui a permis de réduire l'écart qui le séparait des autres concurrents et de quitter la zone rouge pour finalement assurer son maintien lors de l'avant-dernière journée, en venant à bout du MCEB. Pour les supporters, c'est une saison qui doit servir de leçon à la direction qui doit mettre à la tête de l'équipe des compétences en mesure de la tirer vers le haut pour lui permettre de jouer les premiers rôles. Après la victoire face à El Bayadh, le vice-président avait déclaré que c'était la dernière saison où le Mouloudia d’Oran jouait pour assurer son maintien et que Hyproc allait mettre tous les moyens à la disposition de l'équipe pour lui permettre de retrouver son lustre. Les Hamraoua ont pris à la lettre ses propos et ils attendent de le voir tenir sa promesse en cette fin de saison. A noter que le MCO a remporté neuf victoires, réalisé neuf matches nuls et s'est incliné douze fois. Son attaque a marqué 26 buts et sa défense a cédé 33 fois.

H. H.