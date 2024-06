JSS

Un toilettage s’impose ?

La Saoura qui avait l'habitude de jouer pour une place sur le podium a vécu une saison difficile qui a provoqué la rupture entre les joueurs et les supporters qui ont boudé les tribunes du stade 20-Août 1955 durant les dernières journées.

Pourtant, le principal actionnaire de la SSPA, Enafor, a mis tous les moyens à la disposition de l'équipe pour lui permettre de réussir son parcours mais l'instabilité au niveau du staff technique, le départ de certains cadres et le mercato estival qui n'a pas permis de recruter des renforts de choix ont contrarié les espoirs des dirigeants et des fans.

Au terme du championnat, clôturé avec une défaite à domicile face au CRB, la Saoura s'est classée au 9e rang avec un total de 40 points. L'équipe a réalisé 11 victoires, 7 matches nuls et concédé 12 défaites dont deux à domicile face à l'USMK et au CRB. Son attaque a inscrit 34 buts et sa défense a cédé 37 fois. Pour plusieurs supporters, la direction doit prendre les bonnes décisions en procédant à un large toilettage de l'effectif pour mettre à la disposition du staff technique un groupe en mesure de défendre crânement les couleurs du club.

Concernant le staff technique, la direction attend le retour de l'entraîneur Fouad Bouali pour discuter avec lui du bilan de l'équipe et lui faire la proposition de poursuivre sa mission à la barre technique.

Kader B. A.