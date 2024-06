CS Constantine - ES Sétif

Les Clubistes à un point de la LDC

Le CSC est proche de réussir sa saison en décrochant la deuxième place après avoir réussi un véritable coup de maître, en s’imposant devant l’ES Ben Aknoun, mardi dernier. Entre-temps, son concurrent direct, le CR Belouizdad, lui ouvrait la voie après sa défaite surprise face à l’ASO Chlef (0-1).

Deuxièmes avec trois points d’avance, les Clubistes n’ont, désormais, besoin que d’un seul point, à récolter lors de l’ultime journée de championnat, reprogrammée pour ce vendredi, pour s’adjuger une deuxième participation de suite en Ligue des champions africaine, sans se soucier du résultat de son adversaire, le CRB, qui fera un périlleux déplacement à Béchar, ce vendredi, pour défier une équipe de la JS Saoura qui cherche à terminer sa saison sur un ultime succès. Destin en main donc, c’est au CSC qu’appartient désormais le sort de disputer la Ligue des champions et qu’il ne saura assurer qu’en évitant une défaite, ce vendredi après-midi, en accueillant l’ES Sétif, où le point du match nul suffira à son bonheur. Le coach Abdelkader Amrani était le plus heureux des hommes après le succès enregistré face à l’ESBA (0-1), puisqu’il met le CSC en pole position pour la Ligue des champions. «C’est une victoire salutaire qui vient au bon moment, après les deux derniers revers à domicile et les soucis qu’on a vécus ces derniers jours. Ce résultat est le fruit du travail de toute une saison. On n’a pas vraiment de temps pour préparer ce match face à l’ESS. On a deux jours seulement pour rentrer à Constantine, se déplacer vers le stade de Khenchela et disputer ce match important, le dernier de la saison, avec cet objectif de ne pas perdre pour assurer cette place de dauphin au classement. J’espère juste que les responsables du club, en particulier le président, tiendront leur promesse faite aux joueurs, car ils ont fait beaucoup de sacrifices», a souligné Amrani. Pour rappel, la rencontre de demain face à l’Entente de Sétif se déroulera au stade de Khenchela.

Dib purge, Belhocini et Zaâlani incertains

Pour le match de demain face à l’ES Sétif, le coach Abdelkader Amrani, qui avait chamboulé son onze de départ face à l’ES Ben Aknoun, devrait de nouveau opérer des changements pour le derby de l’Est. Ainsi, si le Tlemcénien peut se targuer de récupérer son buteur et capitaine, Brahim Dib, il devrait se passer des services de Baouche, suspendu, et faire l’impasse sur Belhocini et Zaâlani, absents pour blessures contractées face à l’ESBA et qui ne devraient pas être prêts à reprendre la compétition ce week-end.

Baouche risque gros

Expulsé mardi dernier, lors du match face à l’ESBA, le défenseur latéral gauche, Houari Baouche, risque gros. En effet, le concerné a été expulsé pour avoir insulté l’arbitre-assistant. Néanmoins, la direction ne compte pas se laisser faire, puisqu’elle accuse l’arbitre-assistant en question d’avoir insulté le joueur en premier et que ce dernier n’a fait que répondre à la provocation. Affaire à suivre donc !

R. B.

La direction de l’Entente mise sur la motivation financière

Les responsables de l'ES Sétif préparent de grosses récompenses financières pour les joueurs en cas de victoire contre le CS Constantine lors de la 30e et dernière journée du championnat de la Ligue 1 mobilis. Un succès qui ouvrirait la voie à l’Entente pour décrocher la quatrième place en cas d'échec de l'USM Alger, une position qui va permettre aux Noir et Blanc de disputer la Coupe de la Confédération africaine de football. Mourad Ajal, directeur général de Sonelgaz, propriétaire de l'ES Sétif, s'est mis d'accord avec le directeur sportif, Abdelkrim Bira, pour verser des primes dans l'espoir de sauver la saison de l'Entente en terminant à la quatrième place et en contenant la colère du public qui s’est manifesté par son absence tout au long de la compétition. Les responsables sétifiens espèrent que l'équipe poursuivra son réveil après son dernier match face au Paradou AC, au cours duquel elle a signé une victoire (2-1) et atteint la barre des 45 points, à une longueur de retard de l’USM Alger, 4e au classement général de la Ligue 1.

W. Djamel