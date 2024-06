NC Magra - USM Alger

Les Usmistes veulent jouer la CAF

Après sa victoire face à l’USS (3-0), décrochée mardi passé au stade Mustapha-Tchaker de Blida, l’USMA sera en appel ce vendredi à Magra pour affronter le NCM pour le compte de l’ultime journée du championnat. Ce rendez-vous est capital pour les Rouge et Noir qui devraient absolument s’imposer pour éviter les calculs et terminer la saison à la 4e place.

Le concurrent direct de l’USMA pour cette position qualificative à la Coupe de la CAF, à savoir l’ESS, sera opposé au CSC dans un derby qui promet. En effet, un point seulement sépare les Rouge et Noir de l’Entente, ce qui promet une fin de championnat avec beaucoup de suspense. Certes, même la défaite à Magra peut suffire à l’USMA pour garder son 4e rang, mais à condition que l’ES Sétif ne gagne pas face au CSC. Les Usmistes vont aller défier un adversaire qui est sur sa lancée depuis huit matches où il n’a pas connu la défaite.

En effet, les hommes de Bougherara qui étaient menacés par le spectre de la relégation se sont bien repris, réalisant une série de résultats positifs.

Cette performance a permis à l’équipe d’assurer son maintien. Les Magraouis qui occupent la 10e place avec 38 points vont essayer de terminer la saison en beauté, en battant l’USMA. La mission du vieux club de Soustara s’annonce difficile, mais les camarades de Radouani sont capables d’obtenir un résultat positif. Pour cela, il faudrait que les attaquants soient efficaces et concentrés.

Cette empoignade sera la dernière pour le coach espagnol de l’USMA, Juan Carlos Garrido, dont la mission s’achèvera ce vendredi. Le technicien espagnol va essayer de quitter le club avec une victoire afin de lui permettre de disputer la Coupe de la CAF, la saison prochaine, sachant que l’objectif principal qui était de qualifier les Rouge et Noir pour la LDC n’a pas été atteint. A noter que la CFA a désigné l’arbitre Benzohra pour diriger le match NCM - USMA de ce vendredi au stade des frères Boucheligue.

Belkacemi vise le titre de meilleur buteur du championnat

Auteur d’un triplé face à l’USS, Belkacemi aura été le grand artisan de la victoire de l’USMA, avant-hier au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

En augmentant son capital-buts à 13, il s’impose comme le meilleur buteur du championnat, devançant ainsi Dib (CSC) et Naïdji (MCA). 13 buts sans avoir inscrit le moindre penalty, ce qui semble impressionnant pour un attaquant qui a évolué pratiquement dans tous les matchs sur les ailes et surtout qui n’était pas un titulaire à part entière, notamment lors de la première moitié de la saison.

Le plus impressionnant pour le joueur, c’est qu’il a offert une cinquième victoire à l’USMA cette saison, après les matchs face à la JS Saoura et à l’ES Ben Aknoun, lors de la phase aller, à l’US Biskra, au MC El Bayadh et enfin avant-hier face à l’US Souf lors de la phase retour.

Ainsi, l’attaquant de 31 ans aura été le joueur le plus décisif de l’USMA, avec notamment un rendement très régulier, contrairement aux autres attaquants. Il aurait pu faire beaucoup mieux, si ce n’était la méchante blessure qu’il avait contractée au début de la phase retour et qui l’avait éloigné des terrains pour plusieurs semaines.

Désormais, Belkacemi vise le titre de meilleur buteur du championnat et c’est la raison pour laquelle il fera en sorte de frapper encore à l’occasion du match de demain face au NC Magra.

Bouali, Atamnia et Benmaâzouz espèrent une nouvelle chance

L’entraîneur Juan Carlos Garrido a accordé la chance à certains jeunes contre l’USS, comme Samy Bouali, aligné d’entrée, alors que Sifeddine Atamnia et Mohamed Benmaâzouz ont bénéficié d’un temps de jeu.

Ce fut donc l’occasion pour eux de faire leur première apparition officielle avec l’équipe senior. Les trois joueurs ont fait de leur mieux. Bouali, Atamnia et Benmaâzouz souhaiteraient avoir une nouvelle chance à l’occasion du match de demain face au NCM.

Hassena sera reconduit

Depuis plus d’un mois, les supporters de l’USMA ne cessent de réclamer du changement au sein de la direction du club. Certes, les choses ont bougé, avec le départ de l’ex-manager sportif Toufik Korichi et quelques employés au club ainsi que la nomination de Hamza Koudri et Sid Ali Yahiaoui, respectivement aux postes de coordinateur sportif et secrétaire général, en attendant la nomination d’un directeur sportif digne de gérer les affaires sportives d’un grand club comme l’USMA. Le président du conseil d’administration, Kamel Hassena, a toujours la confiance du groupe Serport. Preuve en est, c’est lui qui s’occupe, pour le moment, du volet sportif, en contactant les entraîneurs afin de choisir un coach pour succéder à Juan Carlos Garrido, dont le contrat qui arrive à terme ne sera pas renouvelé. Reste à savoir maintenant si le nouveau directeur sportif que va nommer Hassena sera au niveau des attentes des supporters qui exigent quelqu’un de compétent.

Yahiaoui nommé secrétaire général

La direction de l’USMA a annoncé hier sur sa page officielle la désignation de Sid Ali Yahiaoui au poste de SG du Club. L’ex-SG de la FAF qui a déjà occupé ce poste par le passé revient par la grande porte. Homme discret et compétent, Yahiaoui prendra officiellement ses fonctions à partir d’aujourd’hui. Les supporters ont bien accueilli cette nomination.

K. H. A.