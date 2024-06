US Souf - JS Kabylie

Une aubaine pour les jeunes Canaris

Pour le dernier match de la saison prévu demain face à l'US Souf, le duo intérimaire Bahloul-Bensafi va sans nul doute donner la chance à certains jeunes. Il a fait jouer Akhrib d'entrée face à la JS Saoura et ce dernier a été le meilleur joueur sur le terrain. Il a marqué un joli but et il sera sûrement reconduit dans le onze de départ demain.

Bahloul profitera de l'occasion de ce déplacement à Oued Souf pour mettre dans le bain Ourari et d'autres jeunes qui ont réalisé de belles prestations avec l'équipe réserve. Ce dernier match est sans aucun enjeu pour l'équipe de la JSK ni d’ailleurs pour celle de Souf qui a acté sa rétrogradation depuis plusieurs journées déjà, qui devrait attendre la saison prochaine pour espérer assurer une participation à une compétition continentale. Le staff technique devrait laisser la plupart des titulaires à Tizi Ouzou, et ce, pour permettre aux dirigeants d'avoir une idée sur certains jeunes. Cela n'empêchera pas Bahloul de viser les trois points, car il sait que c'est son dernier match avec les Canaris et il veut quitter la JSK avec une bonne note. L'US Souf a perdu presque tous ses matches et ça sera une occasion pour lui d'améliorer le classement de l'équipe.

Sur un autre plan, vu que les dirigeants n'ont pas encore recruté un entraîneur, c'est Bahloul qui devrait arrêter la liste des libérés. Mais comme il a été déçu par ses dirigeants qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent recruter un grand entraîneur, il refuse d’établir cette liste, sous prétexte que ce sera au futur entraîneur de le faire. Son ambition était de terminer la saison à la 4e ou à la 5e place pour prouver à ses dirigeants qu'il est capable de jouer les premiers rôles, mais avec les multiples faux-pas concédés à domicile, l'équipe terminera le championnat dans le meilleur des cas à la 7e place. Le match face à l'US Souf ne sera qu'une simple formalité et il va certainement annoncer son départ dès le retour de l'équipe à Tizi Ouzou.

Il coachera son dernier match demain

Bahloul refuse le poste d'adjoint

Contrarié par la décision de ses dirigeants qui se sont mis à la recherche d'un entraîneur depuis le début du mois de mai dernier, l'entraîneur intérimaire, Djilali Bahloul, a annoncé à la fin de la rencontre face à la JS Saoura qu’il coachera son dernier match sur le banc de la JSK ce vendredi face à la JS Saoura. Le président Ali El Hadi Ould compte lui proposer un poste dans le staff du futur entraîneur, mais Bahloul refuse d'être adjoint. C'est ce que nous a confié une source proche de la direction. Les dirigeants ne lui ont rien proposé pour le moment, mais le président Ould Ali a annoncé dimanche, lors de son passage sur le plateau de TV 4 qu'il allait se réunir avec Bahloul et Bensafi pour voir s'ils veulent rester ou pas. Il a confirmé que la direction va bel et bien recruter un entraîneur de renom. Bien qu'il ait perdu pas moins de 6 points à domicile depuis qu'il assure l'intérim en compagnie de Bensafi, Bahloul estime qu'il a les qualités requises pour être l'entraîneur principal de la JSK la saison prochaine. Bahloul qui n'a perdu aucun match depuis qu'il a pris l'équipe en main aura une réunion avec ses dirigeants juste après la fête de l'Aïd pour leur remettre son bilan. Recruté par l'ancien président Achour Cheloul, Bahloul est entré en conflit avec les dirigeants actuels dès le mois de mai dernier. Il n'avait pas apprécié la déclaration de son président dans laquelle il avait affirmé que sa priorité était de recruter un coach de renom. Bahloul lui avait répliqué qu'il n'est pas un petit entraîneur et qu'il a été élu meilleur entraîneur étranger au Sénégal. Il lui avait précisé qu'il n'avait jamais travaillé auparavant comme adjoint.

Sanctions financières à l'encontre de certains joueurs

Selon une source proche de la direction, plusieurs joueurs n'ont reçu que 50% de leurs salaires. Ils ont été sanctionnés pour ne pas avoir apporté le plus attendu d'eux. Cela n'a pas été de leur goût mais comme leur rendement n'a pas été à la hauteur, ils ont accepté la décision de leurs dirigeants sans faire de bruit. Ils ont juste réclamé leurs primes. Pour les victoires face au MCO et l'ESBA ainsi que les nuls enregistrés devant l'USMA et le MC El Bayadh, le président Ould Ali leur avait promis des primes astronomiques mais comme ils craignent qu'il ne tienne pas sa promesse, ils ont exigé de recevoir leurs primes avant le dernier match face à l'US Souf. Ils savent que la plupart d'entre eux ne seront pas retenus dans l'effectif de la saison prochaine et c'est pour cela qu'ils tiennent à les recevoir le plus tôt possible. La JSK a raté tous ses objectifs cette saison et c'est tout à fait normal que les joueurs ne reçoivent pas la totalité de leurs salaires en cette fin de saison. D'ailleurs, même dans leurs contrats, il est stipulé noir sur blanc qu’à partir du début de la phase retour, ils seront payés selon leur rendement et les résultats enregistrés par l'équipe.

D. K.