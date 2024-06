ASO Chlef - US Biskra

Les Lions en toute sérénité

Les camarades de Debbari, qui recevront demain l’équipe de l’US Biskra, dans le cadre de la 30e et dernière journée du championnat, ont poussé un ouf de soulagement à la fin du match face au CRB qui les a vus réaliser une belle victoire qui leur a permis d'assurer définitivement leur maintien.

Les Lions totalisent désormais 38 points et occupent la dixième place au classement. Le but inscrit par Addadi face au CRB en seconde période vaut son pesant d'or. Avant le déplacement au stade Nelson-Mandela, les Chélifiens étaient pris à la gorge par le douloureux calcul de probabilités. L'équipe était sérieusement menacée de relégation et un résultat autre que la victoire aurait pu compliquer sa situation. "Nous avons fait d'une pierre deux coups, une victoire en déplacement et assuré le maintien. Maintenant, on peut passer la fête de l'Aïd dans la sérénité. C'est la délivrance", a affirmé l'entraîneur Hadjar.

Pourtant, le match n'a pas été facile face à un adversaire qui jouait pour les trois points qui auraient pu lui permettre de rester en course pour la seconde place. La défense chelifienne a été sérieusement malmenée mais elle a tenu bon. Maintenant les joueurs peuvent souffler et se remettre de la grosse pression qu'ils subissaient depuis plusieurs journées. Le maintien est assuré et il reste aujourd'hui une simple formalité à remplir, celle d'offrir la victoire à leurs supporters qu'ils retrouveront au stade Boumezrag, après la levée de la sanction du huis clos à l'occasion du dernier match face à l'USB, ce vendredi, lors de l'ultime journée de la saison.

A. G.