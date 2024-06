MC El Bayadh - ES Ben Aknoun

Un nul suffira au bonheur des Beidis

Malgré sa défaite face au Mouloudia d'Oran, le Mouloudia d'El Bayadh a assuré, dans une large mesure, à la faveur de la défaite de Ben Aknoun face au CSC, son maintien. Seulement, il suffira aux protégés de Belaïd d'assurer le point du match nul pour se mettre définitivement à l'abri.

Même en cas de défaite face à Ben Aknoun lors de l'ultime journée du championnat, l'équipe qui totalise 35 points sera maintenue grâce à la différence de buts. Pour condamner El Bayadh, l'ESBA doit impérativement gagner sur un score large car, actuellement, le MCEB compte une différence de buts de -2, alors que Ben Aknoun affiche un passif de quatre buts.

C'est dire qu'il faudrait un miracle pour voir El Bayadh rétrogradée. Face au Mouloudia d’Oran l'équipe a été cueillie à froid par le but encaissé avant la demi-heure de jeu. Belaïd a dû composer avec les nombreuses absences pour présenter un onze cohérent, en mesure de rendre coup pour coup aux Oranais. L'équipe a tenté de revenir au score en seconde période mais par manque de lucidité dans le jeu et de concentration, elle n'est pas parvenue à remonter le score. Elle a même encaissé un second but dans le dernier quart d'heure de jeu. Maintenant, les camarades de Serraoui aborderont leur dernier match ce vendredi face à l'ESBA avec moins de pression car ils sont en pole position et un match nul suffira à leur bonheur, à moins que l'équipe ne veuille offrir un dernier succès à ses fans qu'elle retrouvera à l'occasion.

Walid K.