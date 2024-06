ES Sétif 2 - 1 Paradou AC

L’Entente veut la 4e place

Le Paradou AC s’est incliné à Sétif face à l’Entente (1-2), dans une rencontre qui a connu des bouleversements. Les Sétifiens ont tenté, dès le début de la rencontre, de porter le danger dans les buts gardés par Ferrahi, sans pourtant trouver la faille. Ainsi, à la 10e minute, Nouri a tenté un tir des 20 m, mais le dernier rempart paciste s’est interposé et la reprise de Moulay était hors cadre. A la 23e minute, Lahmeri a tenté un tir, mais le ballon a touché Douar, qui l’a dévié en corner.

La balle arrêtée est exécutée par ce même Lahmeri en direction de Jiddou, dont le tir a heurté le gardien. Alors que l’on se dirigeait vers un score vierge dans cette première période, Saïs, côté Paradou, a trompé la défense de l’ESS, après une contre-attaque rapide en ouvrant la marque à la 44e minute. En deuxième période, l’ES Sétif a décidé de prendre le taureau par les cornes et s’est créée de nombreuses occasions. Ces tentatives ont été payantes, d’abord à la 62e minute par Moulay, qui n’a pas eu de peine à tromper le gardien de but, Ferahi. Ensuite, les gars de Hauts Plateaux ont continué à pousser et c’est logiquement qu’ils ont ajouté un deuxième but dans le temps additionnel par l’intermédiaire de Nouri qui avait reçu un centre de Bouchama et n’a eu aucune peine à tromper le portier du PAC (90+2’). La partie s’est terminée donc sur ce score de 2 à 1 pour l’ESS qui maintient l’espoir de décrocher la quatrième place.

Fiche technique

Stade 8-Mai 45, temps chaud, huis clos, pelouse en bon état, arbitrage de Harkat, Ghozlene et Zitouni.

Buts : Saïs (44’) PAC, Moulay (62’), Nouri (90+2’) ESS

ESS : Saïdi, Reguigue, Chaâbi, Aggoune, Chikhi, Nouri, Benkhelifa, Jiddou, Lahmeri, Moulay, Zamoum.

Entr. : Souayah

PAC : Ferahi, Hamici, Boukbal, Boukaboul, Douar, Kassis, Abdelkader, Tahar Yacine, Boulbina, Soukou, Saïs.

Entr. : Bettira

10 joueurs seront libérés

La direction de l'ES Sétif a décidé d'agir dans les prochains jours pour régler la question des nouvelles licences après avoir mis fin à l’aventure d'au moins 10 joueurs avec l’équipe phare des Hauts Plateaux. Les responsables ententistes ont décidé de se passer effectivement de dix joueurs de l’actuel effectif, à commencer par les deux étrangers, Moribo Diarra et Abdeslam Jiddou, qui vont rejoindre Souleymane Coulibaly, ce qui ouvrira la voie à 3 nouveaux joueurs étrangers. La direction de l'ES Sétif a également décidé d'ouvrir la porte au départ des joueurs qui n'auront pas de place dans la liste de la nouvelle saison, à l’image de Ziti, Ghediri, Saïdi… et d'autres, ce qui sera décidé immédiatement après la fin de la saison. L'ambiguïté règne, cependant, sur la position de Mehdi Hitala, l’avant-centre recruté lors du mercato hivernal. Dans le même contexte, l'ES Sétif tente de résoudre la question du maintien du duo Abdelaziz Lahmeri - Abdelmalek Oukil dans l'équipe sétifienne la saison prochaine. Les deux joueurs sont arrivés à titre de prêt et Lahmeri constitue une priorité pour Abdelkrim Bira, directeur général.

W. D.