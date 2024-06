ES Ben Aknoun 0 - 1 CS Constantine

Les Clubistes s’offrent la LDC ?

L’ES Ben Aknoun a pratiquement mis les deux pieds en Ligue 2 après sa défaite à domicile face au CSC (0-1), alors que les Constantinois sont plus que jamais proches d’une qualification à la LDC. L’Etoile a été plus dangereuse en première période, avec des occasions franches qui ont failli faire mouche. Haroun s’est présenté seul dans la surface de réparation, mais son tir est passé au-dessus.

Les visiteurs ont répliqué par un coup-franc direct de Khaldi, mais sa balle a heurté la barrière. Les gars de l’ESBA ont, par ailleurs, réclamé un penalty sous prétexte que le ballon a été touché de la main par un joueur du CSC, mais l’arbitre n’a pas bronché. La première période s’est terminée donc sur ce score de zéro partout qui n’arrangeait nullement les affaires de l’ESBA qui lutte pour sa survie en Ligue 1. En seconde période, Ben Aknoun a tenté de pousser et Mesmoudi, d’une tête bien ajustée, a failli trouver la faille, sauf que son ballon est passé à côté. Quelques minutes après, c’est Toual qui s’est incrusté dans la surface de réparation, mais son tir a été détourné par le gardien de but, Bousouf. Aoudjane a récupéré la balle, mais la défense a dégagé le danger. Et alors que l’ESBA tentait de marquer le but du succès pour se sauver de la relégation, c’est le contraire qui s’est produit. On jouait la 97e lorsque le CSC a assommé Ben Aknoun, grâce à Benchaâ qui a trompé Bousder, après une attaque rapide conduite par Temine. Les joueurs de l’ESBA se sont effondrés sur le terrain puisqu’ils ont su que les jeux étaient pratiquement faits et qu’ils se déplaceront à El Bayadh, lors de la dernière journée, pour rencontrer le MCEB qui aura besoin d’un seul point pour se sauver.

Fiche technique

Stade 20-Août, temps agréable, huis clos, pelouse en bon état, arbitrage de Dahar, Radja et Rezga.

But : Benchaâ (90+7’) CSC

Avert. : Khaldi (70’), Boussouf (80’) CSC

Expul. : Baouche (27’) CSC

ESBA : Bousseder, Hachoud, Mesmoudi, Bencherifa, Talah, Toual, Benabdi, Boutiche, Hadji, Aoudjane, Ali-Haroun.

Entr. : Dziri

CSC : Boussouf, Meddahi, Baouche, Rebiai, Derradji, Merbah, Messibah (Bellaouel 60), Chekal (Benchaïra 80), Khaldi (Benmessabih 80), Temine (Benchaâ 80), Kaibou (Bouguerra 33’).

Entr. : Amrani

Dib d’accord pour rester

Brahim Dib a discuté avec les dirigeants du CSC. Le capitaine et meilleur buteur de l’équipe a donné son accord de principe à la direction pour prolonger son bail de deux saisons. La direction du CSC a formulé une offre financière, revue à la hausse, ce qui a abouti à un accord de principe. Toujours selon la même source, c’est jeudi dernier que Dib a rendu sa réponse au patron du club. Un accord qui devrait soulager tous les amoureux du club, en particulier le patron de la barre technique, Abdelkader Amrani, qui tenait à avoir son capitaine et meilleur joueur de l’équipe, en prévision de la saison prochaine. Il faut d’ailleurs noter que Gourari a réussi un véritable coup de maître en convainquant Brahim Dib de rester, alors que ce dernier a vu sa côte sensiblement grimper cette saison, à la faveur de son parcours avec le CSC, lui valant une sollicitude de toutes parts, aussi bien des clubs de l’élite que de l’étranger. En attendant donc que Dib paraphe son nouveau contrat dans les prochaines semaines, il reste à la direction de convaincre les autres cadres ciblés.

R. B.