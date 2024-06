USM Alger 3 - 0 US Souf

Les Usmistes comme à l’entraînement

Malgré ce succès, l’USMA n’a pas encore assuré la quatrième place qualificative pour la Coupe de la CAF lors du prochain exercice. Ça va se jouer à l’occasion du dernier match face au NC Magra, en déplacement.

Pour revenir à la physionomie du match, les Usmistes ont entamé la partie en fanfare, puisque Belkacemi réussira à ouvrir le score une minute seulement après le coup d’envoi. L’attaquant usmiste revient à la 15e minute pour doubler la mise. La pression des Algérois va se poursuivre, mais sans parvenir à inscrire d’autres buts, face à une défense adverse qui résiste bien. Après la pause, les Algérois vont aborder la deuxième mi-temps avec confiance. Il va falloir attendre les derniers instants du match pour voir enfin le troisième but de l’USMA. Le même Belkacemi récidive et aggrave la marque (88’), pour son premier triplé de la saison. Le match s’achève donc sur une facile victoire de la formation de Soustara qui s’est imposée sans forcer sur le score de trois buts à zéro.

Fiche technique

Stade Mustapha-Tchaker (Blida), huis clos, temps chaud et ensoleillé, pelouse en bon état, arbitrage de Mansri, Khodrane et Labidi.

Buts : Belkacemi (1’, 15’ et 88’) USMA.

USMA : Soufi, Dehiri (Atamnia 72’), Bounacer, Radouani, Lamara, Boukhanchouche, Konaté (Embarek 59 ’), Djahnit (Aït El Hadj 59’), Bacha (Benmaâzouz 59’), Belkacemi, Bouali (Ateba 65’).

Entr. : Garrido.

USS : Halafa, Moumen, Chaâraoui, Belghemri, Belakhdar, Chacha, Bouti, Hammouche, Hadj Djilani, Selmi, Kheddim.

Entr. : Chibane

Après Al Ahly Saint-Trond veut Belaïd

Annoncé acquis pour Al Ahly du Caire, le défenseur international, Belaïd, pourrait finalement opter pour le club belge de Saint-Trond. Ce dernier a fait une offre officielle à l’USMA, mais le dernier mot revient au joueur. C’est une certitude, Zinedine Belaïd va quitter l’USMA lors du mercato estival. C’est à l’étranger qu’il ira monnayer son talent, car à 25 ans, il est temps de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il y a quelques jours, les médias égyptiens ont annoncé le défenseur international acquis, mais hier, nous avons appris que le club belge Saint-Trond est entré en course pour s’offrir l’axial usmiste. Le dernier mot revient au joueur. De retour à Alger après la fin du stage de la sélection nationale, il va se ressourcer auprès de sa famille après une longue saison et aura le temps de concerter son entourage, avant de trancher sur sa future destination.

Dehiri partant

L’USMA jouera samedi son dernier match de championnat face au NCM, à Magra, avant d’achever une saison longue et harassante. Le départ de l’entraîneur Juan Carlos Garrido est confirmé, et ce, par rapport au parcours de l’équipe qui a échoué à atteindre son objectif principal, à savoir se qualifier pour la LDC. Concernant le volet recrutement, rien n’a été annoncé de la part de la direction actuelle. Ce qui est quasi certain, c’est le départ du défenseur central et capitane, Zineddine Belaïd, qui aurait choisi de rejoindre Al Ahly du Caire. Le champion d’Afrique aurait accepté de verser un montant de 10 milliards pour acheter sa clause libératoire. Le joueur aurait informé les dirigeants usmistes de son désir de quitter le club. Un autre défenseur serait également sur le départ, il s'agit de Hocine Dehiri, prêté pour une saison par le PAC. Il devrait rejoindre son club d’origine. Le départ de ces deux défenseurs centraux va obliger les responsables usmistes à chercher deux axiaux pour les remplacer. Certes, il y a Bounacer et Alilet mais ce n’est pas suffisant pour pouvoir assurer une bonne charnière centrale.

Lamara, un flop ?

En recrutant Nabil Lamara au mois de juin 2023, l’USMA pensait qu’elle allait faire une bonne opération, surtout par rapport à son passage au MCA et au Club Africain, mais si on prend en compte ses statistiques avec les Rouge et Noir cette saison, on remarque qu’il n’a pas été à la hauteur. Contractant plusieurs blessures, le joueur est resté loin des terrains pendant quelques semaines. Ce défenseur, malgré sa taille et son expérience, a déçu les fans. Décevant et irrégulier sur le flanc gauche, Lamara a perdu de sa verve. En concurrence avec Dehiri qui n’est pas un défenseur gauche, Lamara a fait un ou deux bons matches seulement durant tout l’exercice. Alors que la saison tire à sa fin, ce défenseur est encore sous contrat jusqu’en 2025. On ignore encore s’il va rester.

Kaddour ciblé

Parmi les postes qui nécessitent du renfort lors du mercato estival, c’est celui de latéral gauche. Juba Chirani sera libéré, tandis que l’avenir de Nabil Lamara est incertain. Les responsables usmistes auraient contacté le défenseur gauche de l’USMK, Oussama Kaddour, auteur d’une saison remarquable avec son équipe. En effet, un contact a été établi entre les deux parties et elles se sont donné rendez-vous après la fin de la saison.

Bouali, la surprise !

La surprise de l’entraîneur Juan Carlos Garrido lors du match d’hier face à l’US Souf, c’est celle d’aligner le joueur de la réserve Samy Bouali dans le onze de départ, pour la première fois cette saison. Il a été épaulé par Belkacemi et Bacha pour animer le compartiment offensif de l’USMA. Ayant brillé avec l’équipe réserve depuis l’entame de l’actuel exercice, le jeune attaquant a enfin eu sa chance.

Réserve

USMA 3 - 0 USS

Le match réserve entre l’USMA et l’USS, joué lundi en fin d’après-midi au stade de Bologhine, est revenu aux Usmistes sur le score de 3 à 0. Les buts ont été inscrits par Touat, Kourdi et Mokhbat.

K. H. A.