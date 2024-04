CRB - USB

Les Belouizdadis dos au mur

Le CRB, contraint au partage des points par le PAC, a perdu deux précieux points dans sa quête d’un 5e titre d’affilée. Avec 13 points de retard sur le MCA, et malgré un match en retard (USMK), les Rouge et Blanc sont obligés de faire le plein pour espérer revenir à hauteur du Mouloudia. Très déçus après le nul face aux Pacistes, ils devront rectifier le tir dès ce vendredi, à l’occasion de la réception de l’US Biskra.

Les Biskris se présenteront à Alger avec l’intention de mettre en danger les Belouizdadis et repartir avec un résultat probant, surtout après son élimination en Coupe d’Algérie face à l’USMA. Les camarades de Benguit avaient une occasion en or, mardi dernier, de prendre la place de dauphin et réduire l’écart sur le Mouloudia, mais le rendement offensif de l’équipe a fait qu’elle n’a pas réussi à l’emporter. Les Pacistes ont chamboulé les plans du CRB en le privant des trois points. Le Chabab s’est contenté du match nul chez lui et devrait faire le maximum demain contre l’USB, surtout qu’il va jouer encore une fois chez lui et devant son public. Les camarades de Meziane doivent sortir l’artillerie lourde pour prendre le dessus sur des Biskris qui ne seront pas tendres. Les camarades du gardien de but Maâchou doivent tout faire pour renouer avec la victoire, tout en espérant que le leader tombe à Magra pour qu’il ne creuse pas davantage l’écart. Des leçons doivent être tirées du derby face au PAC pour remonter sur selle très vite et il faudrait le faire dès demain contre cette équipe de l’US Biskra qui va tout pour faire autant que le PAC si ce n’est plus. Les Belouizdadis doivent trouver la bonne formule afin de réaliser le plus important demain au 5-Juillet. Les fans, de leur côté, doivent soutenir à fond leur équipe qui a vraiment besoin de l’apport du 12e homme, afin de surmonter les difficultés contre cette équipe de Biskra. Le Chabab doit tout faire pour gagner afin de relancer sa course vers la première place.

Mekidèche : «L’équipe doit réagir»

L’entraîneur-adjoint du CRB, Mekidèche, aurait souhaité voir son équipe prendre le dessus sur le Paradou AC. Cependant, il affirme que la fatigue a eu raison de ses joueurs, suite à l’enchaînement des matches. «Ce fut un match difficile face à un adversaire qui a bien joué. On aurait voulu garder le gain du match à la maison, mais la fatigue a pris le dessus. Il ne faut pas oublier qu'on joue pratiquement tous les trois jours. Comme vous le savez tous, on a joué 120 minutes en déplacement, et il n'est pas évident de récupérer les joueurs dans les temps. Malgré tout cela, on s'était préparés comme il se doit au rendez-vous», a-t-il souligné. Maintenant, les coéquipiers de Benayada doivent se concentrer sur l’USB. «Le PAC a eu une seule occasion et l'a transformée en but. On n'a rien lâché ensuite et on s'est battus comme des ogres jusqu'à assurer l'égalisation. On retient que les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu, à l'image de Boussouar, ont tenu leur rôle convenablement. L'équipe a tout fait pour gagner et on aurait pu le faire suite aux moult occasions qu'on s'est créées. Mais c'est ça le foot, on doit se contenter du match nul. Je tiens à préciser que ce n’est vraiment pas facile de tenir la cadence sur deux fronts (championnat et Coupe d'Algérie). Ceci dit, à ce stade de la compétition, le plus important c'est d'engranger le maximum de points afin d'assurer une place sur le podium. On ne peut pas apporter beaucoup de changements dans l'équipe. On l'a fait face à l'ESBA et on s'est mis en difficulté. On sait que plusieurs joueurs sont fatigués, et il y a des blessés, mais croyez-moi, on met les meilleurs à chaque fois sur la feuille de match. Il faudrait en fait tout faire pour rebondir très vite, à commencer par le match face à l’US Biskra», a conclu l’entraîneur-adjoint du Chabab.

Belkhir en super forme

Auteur d’un but face à l’ES Mostaganem en Coupe d’Algérie, Islam Belkhir a récidivé en égalisant mardi face au Paradou, permettant ainsi à son équipe d’éviter la défaite. L’attaquant belouizdadi a signé sa seconde réalisation de la saison. Le joueur aurait certainement voulu marquer le but de la victoire, mais il a tout de même évité à son équipe la défaite dans le derby. Par ailleurs, la direction du club a refusé toute discussion concernant une offre liée au départ de son jeune attaquant. Belkhir aurait reçu des offres de la part de certains clubs de l’étranger, mais le CRB a insisté pour le maintenir dans ses rangs pour une autre saison à la lumière de son remarquable parcours. Le Chabab compte sur lui pour former un effectif solide à l'avenir.

Le CS Sfaxien veut recruter Boutemène

Les responsables du CS Sfaxien envisagent de recruter l’attaquant, Zineddine Boutemène, actuellement joueur au CRB. Boutemène avait déjà effectué des passages dans le championnat tunisien, sous les couleurs de l'Etoile du Sahel et du Club Africain. Les dirigeants du CS Sfaxien veulent l’avoir dans leur effectif dès la saison prochaine pour renforcer ses rangs avec un joueur évoluant au poste d’ailier.

Benguit souffre d’une contusion à la hanche

Le joueur du Chabab de Belouizdad, Abderraouf Benguit, risque de rater le match de son équipe en ½ finale de la Coupe d'Algérie, qui se jouera les 23 et 24 avril prochains. La direction a annoncé, hier, que son joueur s'était blessé mardi à l'occasion du derby contre le Paradou AC. Elle a indiqué que Benguit souffre d'une contusion à la hanche droite. Il devrait suivre des soins et rejoindre le groupe au plus tard dans cinq jours. Une chose est sûre, Benguit est forfait pour le match de demain face à l’US Biskra en championnat. Mrezigue prendra sa place dans le onze de départ.

Bouchar de retour en ½ finale

Il n’a pas joué les matchs contre l’ESM et le PAC et ne jouera pas demain face à l’USB. Bouchar sera d’attaque pour la ½ finale, la semaine prochaine, car le défenseur axial du CRB, qui a écopé de trois matches fermes, aura purgé sa suspension. Tant mieux, car son équipe aura besoin de son expérience, ce jour-là, afin de passer en finale de la Coupe d’Algérie.

S. T.