USMK - CSC

Décisif pour Cirta

Le CSC se consacre, ce week-end, au championnat après avoir assuré sa qualification en ½ finale de la Coupe d’Algérie. Les Clubistes vont effectuer un court mais périlleux déplacement à Khenchela où l’attend de pied ferme une équipe de l’USMK très coriace et difficile à manier chez elle.

Malgré cela, les Constantinois préparent ce derby avec la ferme intention de revenir avec les trois points et d’enchaîner avec un quatrième succès en championnat. Un match décisif à plus d’un titre dans la mesure où la bande à Amrani est appelée à conforter sa place de dauphin, surtout que le CRB a réduit l’écart après son match nul face au Paradou AC. L’importance de ce match ne réside pas seulement là, puisqu’une victoire demain à Khenchela boosterait grandement le moral des joueurs, avant d’enchaîner dès mardi ou mercredi prochain avec un autre match aussi décisif que capital, à savoir la ½ finale de la Coupe d’Algérie. C’est dire donc le double enjeu de cette confrontation face à l’USMK, aussi bien dans la course au podium et cette place de dauphin, que dans la course à une finale historique dans l’épreuve populaire. A noter que pour ce déplacement, Abdelkader Amrani disposera de tout son effectif, excepté Khaldi, ménagé en prévision du match de la coupe. L’entraîneur du CSC devrait, toutefois, opérer de légers changements dans le onze de départ qui visent à donner plus de punch à l’équipe pour repartir à Constantine avec un succès de Khenchela, tout en faisant reposer un ou deux éléments, en prévision du choc de la ½ finale, prévue en milieu de semaine prochaine.

Rahim : «On tient à cette deuxième place»

L’entraîneur-adjoint, Azeddine Rahim, qualifie le match face à l’USMK de virage le plus important de la saison. «On a un match important en championnat ce week-end, d’autant plus que notre objectif demeure encore et toujours cette place sur le podium. On a vite fait d’oublier cette qualification en coupe pour se concentrer pleinement sur cette rencontre face à l’USM Khenchela. Ce match constitue un virage important de la saison. On a occupé le podium durant pratiquement toute la saison et ce n’est pas dans la dernière ligne droite qu’on va tout lâcher. Tout le monde est mobilisé pour garder cette place de dauphin et de la consolider. On vise un autre bon résultat en championnat et enchaîner avec une quatrième victoire», explique le bras droit de Amrani.

Départ aujourd’hui à Khenchela

Les joueurs du CSC effectueront leur ultime séance d’entraînement ce matin au stade Ramdane-Benabdelmalek de Constantine avant leur match face à l’USMK. La délégation constantinoise ralliera, juste après, soit en fin d’après-midi, la ville de Khenchela pour la mise au vert.

Bouhalfaya honoré par les supporters

Le gardien de but du CSC, Zakaria Bouhalfaya, était le héros de la dernière confrontation de son équipe où il était le principal artisan de la qualification en ½ finale. Les supporters ont tenu à le remercier pour sa prestation. Ils l’ont honoré, mardi, en marge de la séance d’entraînement effectuée au stade Ramdane-Benabdelmalek. Les Sanafir, qui ont rendu visite à l’équipe, ont profité de l’occasion pour encourager les joueurs et le staff en prévision des deux prochaines sorties en championnat et en coupe.

R. B.