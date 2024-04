ESS - JSS

Les Ententistes appelés à se ressaisir

Après deux semaines d’arrêt, l’ES Sétif renoue avec le championnat, à l’occasion de la réception de la JS Saoura en match comptant pour la 23e journée. Les Noir et Blanc qui restent sur une série de trois matches sans succès, sont décidés à se ressaisir et à mettre un terme à cette situation pour progresser au classement.

L’Entente vise une victoire face à la JSS pour retrouver le moral, sachant qu’elle reste sur un match nul à domicile face à l’ASO. Une grande motivation anime les poulains du coach Souayah, qui ont travaillé d’arrache-pied durant toute la semaine pour préparer ce rendez-vous face à un adversaire qui a réussi à repartir avec les trois points de son dernier déplacement à Chlef. Décidé donc à amorcer le réveil, l’ESS n’a pas le droit de se rater encore, surtout que les Sudistes restent sur deux succès en déplacement (MC El Bayadh et ASO) sous la coupe du technicien tlemcénien, Fouad Bouali. Il faut dire que bien que le match se joue à domicile, les Sétifiens savent qu’il s’annonce difficile face à une équipe qui veut maintenir sa belle dynamique. L’Entente qui enchaîne les revers, se présentera dans ce match avec plusieurs défections dans ses rangs. A noter que la JSS sera présente à Sétif avec un effectif au grand complet.

Chaâbi : «On doit gagner»

Le défenseur axial, Dris Chaâbi, estime que son équipe n’a pas le droit de se rater encore après une série de trois matches sans succès. «Ce ne sera pas un match facile. Il est toujours délicat de jouer contre cette équipe de la Saoura même au stade 8-Mai 1945 de Sétif. C’une équipe qui est toujours difficile à manier. Cela dit, nous avons des atouts à faire valoir et on tient à renouer avec les victoires, effacer nos précédents revers, mais aussi pour engranger d’autres points afin de poursuivre notre ascension au classement», a indiqué le défenseur ententiste. Et de poursuivre : «On est décidé à garder les trois points chez nous à Sétif. On doit retrouver l’habitude de gagner et j’estime qu’on a les moyens pour le faire.»

Match spécial pour Lahmeri

La rencontre de demain sera spéciale pour l’attaquant de l’Entente, Abdelaziz Lahmeri, qui va devoir affronter son équipe, la JS Saoura, puisqu’il est toujours sous contrat avec les Sudistes. Lahmeri devrait retourner à la JSS à la fin de la saison en cours puisqu’il évolue à l’ESS à titre de prêt. Les dirigeants sétifiens font le maximum pour racheter son contrat.

Souayah prépare sa stratégie

Le staff technique de l’ESS a programmé une dernière séance aujourd’hui. Elle consiste à mettre en place la stratégie de jeu que l’entraîneur Ammar Souayah va prôner pour espérer garder les trois points mis en jeu.

W. D.