Se ressaisir face au CRB

Dans sa déclaration d'après-match, l'entraîneur Bouzidi a affirmé endosser la responsabilité de la lourde défaite face à la JSK, tout en reconnaissant que les nombreuses absences ont eu raison de son équipe.

"Je pourrais dire que Boualia a assommé le MCO. Il a fait ce qu'il a voulu avec le ballon et a marqué devant des défenseurs qui n'ont pas su comment défendre leur cage. Les deux buts encaissés en première période nous ont été fatals. En seconde mi-temps, on a essayé de sortir la tête de l'eau mais avec un effectif qui n'était pas au point sur le plan physique et des joueurs qui revenaient de blessures, on a encaissé un troisième but qui nous a scié les jambes. J'ai composé une équipe avec ce que j'avais de disponible sous la main. Le gardien de but est un U19 et il y avait deux joueurs blessés qui ne s'étaient pas entraînés durant toute la semaine mais je me suis retrouvé obligé de les aligner. J'assume la responsabilité de mes choix et de cette défaite. On va reprendre les entraînements pour préparer la réception du CRB. On va tenter de motiver les joueurs pour faire repartir la machine. Je dirais que la défaite est amère mais on va tout faire pour retrouver la dynamique des bons résultats", a-t-il indiqué. Le Mouloudia d'Oran a perdu une belle occasion de se hisser dans le classement. L'équipe qui avait bien préparé son déplacement à Tizi Ouzou a payé les frais du réveil de son adversaire qui a su s'imposer, mettre fin à la série de mauvais résultats qu'il traversait et, surtout, retrouver le chemin des filets, lui dont les attaquants sont restés longtemps sans marquer. Le prochain match face au CRB s'annonce des plus difficiles pour les Hamraoua qui doivent vite se remobiliser pour ne pas perdre pied au classement.

