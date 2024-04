MCEB

L'attaque rassure avant le PAC

Morsli n'a pas manqué de féliciter ses attaquants lors de l'entame de la séance d'entraînement de mardi. Ce dernier s'est dit ravi de l'efficacité retrouvée par sa ligne d'attaque qui s'est illustrée lors du match amical disputé lundi face à Sendjas.

l a affirmé que ses poulains ont bien appliqué ses consignes aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. C'est de bon augure avant le match de samedi prochain face au Paradou qui s'annonce des plus difficiles. L'entraîneur n'a pas manqué d'ailleurs de rappeler à ses poulains l'importance de cette rencontre en affirmant : "La dernière défaite face à Magra a contrarié nos plans et aujourd'hui on se retrouve dans l'obligation de réaliser un bon résultat face au Paradou. L'adversaire est une équipe joueuse et on doit s'en méfier. Il faut livrer un match d'hommes et la réussite sera au bout", a-t-il souligné.

Les joueurs ont promis de se ressaisir et de faire le nécessaire pour ne pas décevoir une nouvelle fois leurs fans qui ont promis d'organiser un déplacement massif dans la capitale. On annonce la mobilisation d'une dizaine de bus pour faire le plein de fans et garnir comme il se doit les tribunes du stade de Dar El Beida où se déroulera le match.

Walid K.