USS - ASO

Les Lions pour s’éloigner de la zone rouge

Dans une déclaration au site officiel du club, l'entraîneur Hadjar a indiqué que ses poulains ont oublié la dernière défaite face à la Saoura et sont aujourd'hui concentrés sur leur prochain match face à la lanterne rouge.

"Il faut préciser que ces joueurs font ce qu'ils peuvent. Ils manquent de motivation financière, de soutien moral. Je me retrouve seul avec eux pour les motiver et essayer de les mobiliser à la veille de chaque rencontre. Face à la Saoura, on est passés à côté. Je dirais que c'est la conséquence de plusieurs facteurs pour des joueurs qui avaient pourtant bien préparé le match. C'est dommage !", a-t-il indiqué.

A propos du prochain match des siens, il dira : "Nous allons jouer contre une équipe mathématiquement condamnée mais on craint qu'elle ne soit motivée par certains concurrents. On va bien préparer cette rencontre et on va tout faire pour ne pas se rater. On s'est fixé comme objectif de remporter nos sorties face à Oued Souf et Magra. On va bien se battre pour atteindre cet objectif et quitter la zone rouge", a-t-il souligné.

Il faut rappeler dans ce cadre qu'avec le retour d'Edwine Muhutsiwa et Bousaïd, l'effectif s'est complété. Hadjar pourra compter sur le métier de ces deux hommes dans la zone de récupération pour réussir ses deux prochaines sorties. Bousaïd dont le poids aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain est important a manqué à son équipe durant ses trois derniers matches. Son retour a ravi aussi bien le staff technique que les Djawarihs.

A. G.