JSK - Après la victoire face au MCO

Bensafi : "C’était un problème d’ordre mental"

Très content du succès enregistré devant le MCO, un concurrent direct pour le maintien, le co-entraîneur intérimaire, Rabah Bensafi, estime que le travail effectué avant le match a été axé sur le plan psychologique.

«On n'a pas fait beaucoup d'exercices, mais notre travail a été axé sur le plan mental. Les joueurs avaient fait preuve de combativité, chose qu'on ne voyait pas beaucoup lors des matches précédents. L'équipe était sur une série de mauvais résultats avec quatre défaites consécutives et elle n'avait marqué aucun but en 6 matches, alors qu'aujourd'hui, elle en a marqué 3. Je n'ai pas apprécié le but qu'on a encaissé en fin de rencontre. C'était un match important et on l'a gagné», a affirmé Bensafi. Après cette victoire qui a permis à l'équipe de faire un grand pas vers le maintien, Bensafi qui entraîne la réserve depuis la saison dernière, a confié que les jeunes auront leur chance dans les matches à venir. "On a parlé avec les jeunes et on leur a dit qu'on leur donnera leur chance. Il faut qu'on prépare ces pépites pour la saison prochaine. Face au MCO, on ne pouvait pas les mettre dans le bain, car c'était un match qu'on ne pouvait pas rater. Si on avait concédé un faux-pas, on se serait retrouvé dans une situation très délicate. Cette victoire nous permet de respirer et de voir plus clair", a ajouté Bensafi.

Bahloul : "Le plus dur est passé"

Chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison en compagnie de Bensafi, l'entraîneur Djilali Bahloul estime que le plus dur est passé. "On a beaucoup travaillé durant la semaine qui a précédé le match. Je crois que les joueurs sont libérés et cela grâce au but marqué dès la 6e minute de jeu. Ce qui m'a plu c’est que l'équipe a signé 3 réalisations, alors qu'elle était incapable de marquer le moindre but lors des 6 derniers matches. On a beaucoup travaillé sur le plan offensif et on a essayé de mettre les joueurs en confiance et cela a porté ses fruits. Le match face au MCO n'est pas facile, mais on a su comment le négocier. Notre objectif maintenant est d'essayer de gagner tous les matches restants afin d'améliorer le classement de l'équipe. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'est grâce à leurs efforts qu'on a réussi à mettre un terme à la série de mauvais résultats", a indiqué Bahloul.

Saïb : "Cette victoire va faire du bien aux joueurs"

Après avoir discuté avec les joueurs lors de la séance de samedi dernier, l'ancien capitaine et entraîneur de la JSK, Moussa Saïb, a assisté au match face au MCO et cela afin d'encourager les joueurs. "Cette victoire va faire beaucoup de bien aux joueurs. Il n'y avait pas beaucoup de supporters au stade, mais le plus important était de gagner ce match. C'est un plaisir pour moi de retrouver le stade 1er-Novembre. Ça me fait aussi plaisir de voir Meddane, Adghigh et Haffaf au stade. Les joueurs jouent toujours la peur au ventre, mais s'ils enchaînent les performances, ils gagneront en confiance. Beaucoup a été dit sur moi après la visite que j'ai rendue aux joueurs, mais les gens doivent savoir que je n'ai pas apporté mon soutien à X ou Y, mais à l'équipe. Les joueurs traversaient une période difficile et il fallait que je les soutienne. C'est ce que j'ai fait et je continuerai à le faire. Dans ce genre de match, le plus important étaient les trois points et les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour renouer avec la victoire", a souligné Saïb.

Les Canaris retrouvent le sourire

La victoire acquise devant le MCO, un concurrent direct pour le maintien, a rendu le sourire aux Canaris. Ils savent qu'avec ce succès, ils ont fait un grand pas vers le maintien. Ils redoutaient beaucoup ce match face au MCO, mais ils ont fait l'essentiel en renouant avec le succès. Ils ont dominé leur adversaire de bout en bout. Il reste 24 points en jeu et s'ils enchaînent les performances, ils pourront créer la surprise en cette fin de saison. D'ailleurs, l'entraîneur intérimaire, Djilali Bahloul, a affirmé à la fin de la rencontre face au MCO que l'objectif maintenant est d'essayer de gagner tous les matches restants. C'est un défi difficile à réaliser, mais Bahloul croit en ses joueurs. Le MCO était handicapé par l'absence de plusieurs titulaires et son gardien a commis plusieurs erreurs, mais malgré cela, il pense que ses capés ont réussi une première mi-temps parfaite. Les supporters ont poussé un ouf de soulagement après cette victoire mais ils réclament toujours des changements au sein de la direction. Ils estiment qu'avec la présence de Mobilis, leur équipe ne doit jouer que pour le titre. L'équipe a fait ce qu'il fallait face au MCO, mais Bahloul et Bensafi doivent améliorer certaines choses, car tout n'a pas été rose face à un adversaire qui occupe la 15e place au classement général avec 19 points seulement.

D. K.