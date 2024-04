CRB 1 - 1 PAC

Le Paradou contrarie le Chabab

Le CRB aurait grillé son joker pour la course au titre et l’ambition d’enchaîner avec une cinquième consécration d’affilée. Les Rouge et Blanc ont raté une occasion en or de s’emparer de la deuxième place, puisqu’ils se sont contenté d’un match nul (1-1) face au Paradou AC. Dans un derby qui a tenu ses promesses, surtout en seconde mi-temps, on peut dire que le Chabab s’en sort bien, puisqu’il a fallu attendre les dernières minutes pour le voir égaliser.

Le CRB voulait trouver très vite le chemin des filets. Dès la 2e minute, sur une attaque enclenchée par Benguit, Meziane reçoit la balle de ce dernier qu’il a merveilleusement transmise à Belkhir qui a raté lamentablement l’ouverture du score. Le champion en titre a rapidement donné le ton et les Pacistes, sans prendre le moindre risque, ont procédé par des contre-attaques. Les Belouizdadis ont cherché le but, à l’image de Benayada qui a tenté un tir à ras de terre (18’), mais le portier du PAC, Ferrahi, était bien vigilant. Ce même Benayada est revenu à la 24e minute pour effectuer un centre sur Wamba. Cependant, l’ex-Belouizdadi, Aït-Abdeslam, s’est interposé devant le colosse avant-centre du CRB pour l’empêcher d’enchaîner par un tir. Avant la demi-heure de jeu, il y a eu une grosse action pour le Chabab en deux temps, Bouras a glissé au moment de tirer, ensuite c’est au tour de Meziane de reprendre le ballon par un tir, mais dans les bras de Ferrahi. Les Rouge et Blanc auraient pu rejoindre les vestiaires avec un avantage au score, puisqu’ils ont bénéficié d’un penalty à la 35e minute, suite à une faute sur Khacef dans la surface de réparation, mais Wamba qui a exécuté la sentence, a vu son ballon dévié par Ferrahi. En deuxième période, le match a débuté tambour battant. A la 55e minute, Boukarma, de la tête, ouvre le score et déstabilise le Chabab qui, par la suite, a passé des moments difficiles car les camarades de Titraoui voulaient vraiment ajouter une autre réalisation. A la 69e minute, le Chabab réclame un penalty, mais l’arbitre a vu autrement. Les Pacistes avaient plusieurs opportunités de faire le break, mais sans succès. Les joueurs belouizdadis ont jeté toutes leurs forces pour tenter de remettre les pendules à l’heure et leurs efforts ont été récompensés à la 81e minute. Un corner de Boussouf a trouvé la tête de Belkhir pour une égalisation inespérée. Le derby se termine finalement sur un score de parité (1-1) et le CRB pourrait d’ores et déjà dire adieu au titre.

FICHE TECHNIQUE

Stade 5-Juillet, terrain en bon état, temps printanier, affluence faible, arbitrage de Boukhalfa, Ouard-Bensalama et Belaroussi.

Buts : Boukarma (55’) PAC, Belkhir (81’) CRB

Avert. : Bendouma (73’) PAC, Belkhiter (86’), Selmi (90+4’) CRB

CRB : Maâchou, Keddad, Hadded, Benayada (Belkhiter 77’), Khacef, Selmi, Bouras (Boussouf 67’), Benguit (Mrezigue 50’), Meziane, Belkhir, Wamba (Boussouar 77’).

Entr. : Paqueta

PAC : Ferrahi, Hamidi, Bendouma, Douar, Aït Abdesselam, Tahar, Titraoui (Mokkadem79’), Boulbina, Boukerma (Kouhili 64’), Ramdaoui (Boucif 69’), Kaassis (Belmaziz 79’).

Entr. : Bettira

Blessure inquiétante de Benguit

Au retour des vestiaires, à la 50e minute, Benguit s’est effondré sur le gazon, ne pouvant pas poursuivre le jeu. Il a demandé au staff technique de le faire remplacer. Le joueur a été très vite pris en charge par le staff médical afin de lui apporter les premiers soins. Une blessure musculaire qui inquiète les Belouizdadis.

Hadded et Khacef, les deux changements

Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur du CRB, Marcos Paqueta, a fait appel d’entrée à Hadded pour épauler Keddad, après la piètre prestation de Boudrama lors du dernier match. Aussi, il a décidé de remettre Khacef à gauche, à la place de Laouafi qui est très loin de son niveau habituel. Par contre, le coach a décidé de reconduire Benayada à droite, malgré le fait que le joueur n’ait pas proposé une bonne prestation face à l’ESM.

Trois matches de suspension pour Bouchar

La Commission de discipline de la LFP a pris des mesures suite à l'incident impliquant le défenseur Bouchar et l'attaquant de l'ESS, Hitala. Après avoir maintenu le dossier ouvert concernant cette affaire, l’instance a décidé de suspendre les deux joueurs pour trois matches fermes et une amende de 30.000 DA chacun. Cet incident est survenu le 4 avril lors de la 22e journée au stade 5-Juillet.

Darfalou et Guendouz ont repris en solo

Souffrant d’une blessure, l’avant-centre du CRB, Oussama Darfalou, a repris l’entraînement en solo. Il devrait intégrer le groupe en début de semaine prochaine pour attaquer la préparation de la suite du parcours avec ses camarades. Darfalou est tenu de retrouver toutes ses sensations dans les meilleurs délais. Quant à Alexis Guendouz, contraint de céder sa place à Maâchou depuis un bon moment déjà, suite à une blessure, a lui aussi repris les entraînements en solo, tout en suivant les consignes du préparateur physique et du staff médical pour ne pas rechuter car il veut vraiment être présent lors de la ½ finale de la Coupe d’Algérie. En tous les cas, Guendouz a repris et ceci ne peut que réjouir son entraîneur.

M’Bolhi toujours aux abonnés absents

Alors qu’il était prévu qu’il poursuive les soins en France avant de rentrer à Alger pour aider son équipe à avancer dans le bon sens, le portier international, Raïs M’Bolhi, semble avoir pris un aller simple. Le portier, certes, avait contracté une blessure avec les Verts, mais depuis, il aurait dû reprendre la compétition après avoir bien récupéré. Quoi qu’il en soit, tout le monde pense vraiment que M’Bolhi est sur les traces de Guedioura qui, rappelons-le, a résilié son contrat, après son accrochage avec Paqueta. Ceci confirme encore une fois le recrutement raté de cette saison.

Discipline

Le Chabab à l’amende, Rabehi convoqué par la LFP

La Commission de discipline de la LFP a dévoilé ses décisions disciplinaires concernant les matches des ¼ finale de la Coupe d'Algérie. Le CRB a écopé d'une amende de 200 millions de centimes en raison de l'utilisation et jet de fumigènes sur le terrain, ce qui a entraîné des dommages matériels. Une sanction financière extrême qui fait suite à leur quatrième infraction. Pour sa part, le président du club belouizdadi, Mehdi Rabehi, est convoqué pour jeudi 18 avril afin de fournir des explications sur les pertes considérables causées par les supporters du club au stade chahid Hamlaoui de Constantine. La direction de la jeunesse et des sports de Constantine a indiqué que lors du match comptant pour les ¼ finale de la Coupe d’Algérie face à l’ES Mostaganem, 2063 sièges ont été saccagés par les supporters du CRB.

S. T.