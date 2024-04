MCA - Il n’a pas apprécié leur manque de réalisme lors des derniers matchs

Beaumelle secoue ses attaquants

Bien que le Mouloudia a marqué pas moins de sept buts lors de ses trois derniers matchs contre l’USMK et le WAT en Coupe d’Algérie, et face à l’USS en championnat, il n’en demeure pas moins que le rendement du secteur offensif des Vert et Rouge n’est pas du goût de l’entraîneur Beaumelle. Il l’a fait savoir à ses poulains à l’issue de la précédente rencontre face aux Zianides, dimanche dernier.

‘’S’il y a un aspect sur lequel on doit travailler avant le prochain match, c’est l’attaque qui pèche depuis quelque temps par un manque d’efficacité’’, a déploré le technicien français. En fait, Beaumelle n’a pas vraiment tort au vu des nombreuses occasions gâchées par ses protégés au cours des trois rencontres, et qui auraient pu changer complètement leur physionomie, de manière à permettre à la formation de Bab El Oued de dérouler en deuxième période, au lieu de jouer avec le feu. En effet, le coach demande à chaque fois à ses joueurs de ‘’tuer’’ le match en première période, sauf que Belaïli and co s’illustrent par de nombreux ratages. Rien que pour la précédente sortie contre le WAT, les Vert et Rouge ont manqué l’immanquable, notamment en début de deuxième période qui a vu Naïdji (à deux reprises) et Merzougui échouer devant les bois. Pourtant, les deux attaquants en question sont réputés pour leur sens du but, sauf qu’ils peinent depuis quelque temps à retrouver leur efficacité, même si Merzougui avait réussi à ouvrir la marque face à l’USS lors des dernières minutes de la première mi-temps. Comme le Doyen s’apprête à amorcer un virage décisif, aussi bien en championnat qu’en Coupe d’Algérie, Beaumelle multiplie le travail devant les bois. Il ne veut nullement que ses capés ratent davantage d’occasions, d’autant plus que les prochaines sorties de son équipe s’annoncent délicates. A commencer par ce déplacement à Magra, vendredi prochain, pour le compte de la 23e journée et que le patron technique du MCA a qualifié de ‘’périlleux’’. Beaumelle souhaite que ses attaquants retrouvent leur réalisme dès cette joute, sachant que la suite sera non moins compliquée avec au menu trois autres voyages à Khenchela, Tizi Ouzou et Biskra, alors que trois derbies de feu attendent aussi les Mouloudéens contre le PAC, l’USMA et le CRB, respectivement, avant de terminer le championnat par la réception du MCO qui lutte pour son maintien parmi l’élite.

«Je n’ai pas de préférence pour notre prochain adversaire en demies»

Le Mouloudia sera fixé ce soir sur son adversaire en ½ finale de la Coupe d’Algérie. Il faut dire que depuis que les Vert et Rouge sont revenus avec une belle victoire de Khenchela face à la formation locale pour le compte des 1/8 finale, tout le monde au club s’est mis à rêver du doublé, vu que les camarades du capitaine Abdellaoui sont bien partis aussi pour décrocher le titre de champion. Mais l’entraîneur Beaumelle opte plutôt pour la prudence, refusant de précipiter les évènements, ni vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Une position qu’il a réitérée à l’issue du précédent match face au WAT, tout en soulignant clairement qu’il n’avait pas de préférence au sujet de son prochain adversaire. ‘’A ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent, surtout que pour cette édition de la Coupe d’Algérie, le dernier carré sera garni par quatre gros bras de la Ligue 1’’, a-t-il précisé. Pour autant dire, au Mouloudia on reste persuadé que les attentes du public sont grandes. Beaumelle est d’ailleurs le premier à en être conscient après avoir été surpris par la présence de près de 70 000 fans pour un match de ¼ finale, de surcroît contre un adversaire de troisième palier.

Muet depuis un mois

Naïdji devrait vite se révolter

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du championnat qu’il a retrouvé cet été, après quelques expériences en Europe, Zakaria Naïdji est muet depuis un peu plus d’un mois. Son dernier but avec son équipe remonte au 14 mars lors du fameux match face à l’ASO au stade 5-Juillet et qui avait vu les Vert et Rouge réussir une ‘’remontada’’ spectaculaire pour l’emporter sur le score de 6 à 3, alors qu’ils étaient menés à la mi-temps (3 - 1). Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué à Naïdji au cours des derniers matchs. On pense notamment aux deux précédentes rencontres au 5-Juillet face à l’USS, en championnat, et au WAT, en Coupe d’Algérie où, même s’il était égal à lui-même, il a manqué de réalisme, ratant au moins six buts tout faits. Un état de fait qui risque de jouer un mauvais tour au joueur sur le plan psychologique et le plonger dans le doute, au moment où son équipe a le plus besoin de lui pour amorcer ce virage décisif, aussi bien en championnat qu’en coupe. Pour l’heure, le compteur-buts de Naïdji est bloqué à 10 en championnat et à 1 en coupe.

Fin du rêve Bounedjah

D’aucuns au Mouloudia rêvent de voir leur star, Belaïli, associée à son complice en sélection nationale, Baghdad Bounedjah, dès le prochain exercice qui devrait coïncider avec le retour de leur équipe en Ligue des champions africaine si elle venait à conserver sa première place au classement ou à défaut terminer à la deuxième place. Mais voilà que le club employeur de l’attaquant oranais, à savoir Al Sadd, vient de mettre un terme aux derniers espoirs des Vert et Rouge, et ce, en annonçant la prolongation du contrat de Bounedjah jusqu’à l’été 2025. Pourtant, l’international algérien, qui avait rejoint Al Sadd en 2015 en provenance de l’ES Sahel (Tunisie), n’est dans sa meilleure forme cette saison, se contentant jusque-là d’inscrire seulement cinq buts depuis le début de cet exercice, lui qui a habitué ses fans à concourir à chaque fois pour le titre de meilleur buteur du championnat du Qatar.

Avec 408 minutes de temps de jeu cette saison

Dahamni dans de mauvais draps

Celui que tout le monde qualifie au Mouloudia d’énigme, tellement il a perdu de son talent par lequel il s’était illustré avec l’ASO Chlef, devrait quitter le Doyen cet été. On fait allusion à Khaled Dahamni qui n’a pas profité de la nouvelle chance que l’entraîneur Beaumelle lui a accordée, il y a quelque temps, pour s’imposer dans l’échiquier mouloudéen qu’il avait rejoint lors du mercato estival 2022. Comme lors de la saison passée, le temps de jeu du milieu offensif avec le MCA cette saison est très faible. On dénombre un total de 408 minutes pour l’enfant de Chlef qui n’a réussi à marquer aucun but ni à réaliser aucune passe décisive. Tout cela risque de lui valoir de quitter le navire après avoir été repêché l’été dernier, surtout que la direction algéroise ambitionne de réaliser des renforts de choix la saison prochaine, en vue du retour de l’équipe sur la scène africaine.

A. B.