JSS

Mebarki et Saâd reprennent du service

L'équipe de la Saoura s'est entraînée hier sur la pelouse du stade de Ben Aknoun. Bouali et son staff sont en train de mettre en pratique le programme de travail qu'ils ont élaboré pour ce stage bloqué qui se tient dans la capitale.

Le retour des deux joueurs blessés, Mebarki et Saâd, a ravi le coach qui aura plus de possibilités de choix pour composer sa liste des 18 joueurs qui seront concernés par la prochaine rencontre face à l'ESS. Les dirigeants qui n'ont pas réussi à trouver un sparring-partner pour donner la réplique à leur équipe ont demandé à Bouali de s'adapter en fonction de cet aléa. C'est pourquoi l'équipe devrait se livrer à une opposition avant qu’elle ne prenne la route pour la ville d'El Eulma où elle doit poursuivre sa préparation et observer la traditionnelle mise au vert.

Hamia et ses camarades, revigorés par la victoire acquise aux dépens de Chlef, sont décidés à frapper encore une fois. L’Entente de Sétif qui n'est pas facile à manier sur son terrain aura en face des joueurs déterminés et qui veulent rester sur la dynamique de leur dernière victoire. En tous les cas, la détermination est grande dans le camp de la Saoura, reste maintenant à concrétiser cette envie sur le terrain par une prestation de qualité et un résultat conforme aux attentes.

Kader B. A.