ASO

La détermination est grande chez les Lions

Les Chélifiens poursuivent la préparation de leur prochain match contre la lanterne rouge l'USS. Les camarades de Nessakh qui avaient reçu la veille la visite du sélectionneur national qui a assisté à une partie de la séance d'entraînement ont montré de l'entrain durant le travail, eux qui affirment que la dernière défaite face à la Saoura est oubliée et qu'ils vont se donner à fond pour revenir avec un bon résultat de leur déplacement dans la ville aux mille coupoles.

Avec 24 points, Chlef n'est aujourd'hui qu'à cinq points du premier relégable, le MCO, qui compte un match en moins. C'est pourquoi il y a danger en la demeure et les joueurs sont décidés à réagir pour ne pas se compliquer davantage la situation. "Le fait de connaître le résultat du Mouloudia d'Oran avant de jouer notre match nous motivera et nous poussera à nous surpasser. On doit sortir le grand jeu car jouer face à une équipe qui évoluera sans pression ne sera pas facile. On promet aux supporters que nous allons faire le maximum pour ne pas les décevoir", ont affirmé des joueurs rencontrés au stade Boumezrag. Chlef qui aura l'avantage de recevoir Magra sur son terrain lors de la 24e journée est mieux lotie que le MCO qui devra se déplacer, dans le cadre de la même journée, à Biskra. C'est pourquoi les Lions sont décidés à faire carton plein lors de leurs deux prochaines sorties pour se donner un peu d'air et pourquoi pas prendre leurs distances avec la zone rouge.

Abdelkader G.