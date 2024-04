MCEB - Morsli satisfait de la réaction de ses joueurs face au Chabab de Sendjas

Belaïs Kouar opérationnel

Poursuivant la préparation de sa prochaine sortie face au Paradou, le Mouloudia d'El Bayadh a joué lundi une rencontre amicale contre l'équipe du Chabab de Sendjas un club qui évolue en régionale deux.

Au-delà du résultat technique, le staff technique espérait par ce match tester certaines variantes de jeu et évaluer la progression de ses joueurs depuis la dernière défaite à domicile face au NCM. Sur le plan offensif, les protégés de Morsli ont assuré puisqu'ils ont inscrit cinq buts, ce qui laisse supposer que les attaquants ont retrouvé une certaine efficacité devant les buts adverses. Il faut préciser dans ce cadre, que les buts ont été inscrits après des actions rondement menées. Concernant la défense, l'adversaire a réussi à marquer un but et à inquiéter à plusieurs reprises la cage beidie. Sur ce plan également, le coach a constaté avec satisfaction que les joueurs qui composent la ligne arrière se sont bien acquitté de leur tâche, eux qui avaient une certaine fébrilité lors des dernières sorties de l'équipe. A noter que ce match amical a vu le retour à la compétition du capitaine d'équipe Belaid Kouar qui a repris le brassard et joué toute une mi-temps sans ressentir la moindre la moindre gêne durant sa présence sur le terrain. Cela laisse supposer qu'il pourrait figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le prochain match et qu'il pourrait même figurer dans le onze-rentrant.

W. K.