ESS

3 matches de suspension pour Hitala

La Commission de discipline de la LFP a suspendu pour trois matches fermes et plus de 30 000 DA d’amende, lors de sa réunion du 8 avril, le joueur Hitala, suite à son altercation avec Bouchar, à l'issue du match CRB - ESS de la 22e journée. Avec cette lourde sanction, Hitala voit sa saison mise entre guillemets, puisqu’il n’aura plus droit de travailler avec l’équipe senior. Il est reversé dans l’équipe réserve où il s’entraînera sans prendre part aux matches de l’antichambre.

La deuxième décision contre l’ancien joueur du MC El-Bayadh est de le céder à la fin de la saison et dans le cas où aucune équipe ne souhaite l'enrôler, il sera prêté. Un véritable flop pour un joueur dont la lettre de libération avait coûté 3 milliards de centimes à la caisse du club sétifien.

Aggoune aux soins

Le défenseur axial de l’Entente, Aggoune, n’est pas sûr de prendre part à la rencontre de vendredi prochain face à la JSS pour le compte de la 23e journée du championnat de Ligue 1. En effet, le joueur souffre d’un petit bobo au niveau de la cuisse. Il s’est, certes, entraîné avec ses camarades, mais reste très vigilant pour ne pas rechuter. Aggoune poursuit en même temps les soins et souhaite être prêt pour la reprise de la compétition.

Jiddou reprend avec le groupe

Le milieu de terrain, Abdeslam Jiddou, qui a souffert d’une blessure au niveau du genou, a repris le travail avec ses camarades. Le Malien affirme qu’il est prêt à reprendre sa place et qu’il attend un signe de la part de son entraîneur, Souayah.

Coupe de la ligue - réserve

ESS - MCO, le 25 avril

En ½ finale de la Coupe de la ligue des U21, l’ESS accueillera le MCO, le 25 avril à 17h au stade 8-Mai 1945. Les supporters ententistes sont attendus en force, surtout que ce sera la seule opportunité pour voir les Noir et Blanc remporter un titre cette saison.

W. D.