CRB - PAC

Une place de dauphin en jeu pour le Chabab

La deuxième place du championnat de Ligue 1 est occupée actuellement par le CSC qui compte 40 points à son actif. Le CRB va disputer son match comptant pour la mise à jour du calendrier (18e journée), ce soir au 5-Juillet, face à un adversaire qui a souvent causé des problèmes à ses antagonistes. Les Rouge et Blanc savent qu’une victoire devant le Paradou AC va leur permettre de reprendre cette seconde place et ce sera une occasion à ne pas rater.

Les Belouizdadis, qui veulent à tout prix participer à la prochaine édition de la Ligue des champions africaine, comptent se battre pour décrocher au moins cette seconde place au classement, même s’ils savent que la première marche du podium sera difficile à atteindre. Pour y parvenir, il faudrait profiter des matches en retard, comme le rendez-vous de ce soir face au Paradou, pour engranger des points supplémentaires. En effet, une victoire aujourd’hui au 5-Juillet permettrait au Chabab d’atteindre la barre des 41 points et donc d’occuper la place de dauphin. Toutefois, les Belouizdadis savent aussi qu’en face, il y aura une équipe du PAC qui, elle aussi, fera le maximum afin de gagner le pari. Elle se surpassera pour tenter de tenir tête au CRB et lui subtiliser les points du succès. Les Rouge et Blanc qui ont failli se rater en Coupe d’Algérie face à une équipe de l’ES Mostaganem bien décidée, savent qu’aujourd’hui aussi il y aura une autre équipe qui pratique du beau football et qui compte dans ses rangs des éléments de qualité, ce qui fait qu’il ne sera pas facile de la vaincre. Mais comme le CRB veut avancer dans la voie du bonheur et réaliser de très belles choses en cette fin de saison, la bande à Paqueta se doit donc de faire le maximum pour gagner le rendez-vous d’aujourd’hui, qui débutera à 18h. Le CRB va devoir hisser son niveau de jeu et sortir le meilleur de lui-même afin de montrer à tout le monde que le champion en titre va se battre jusqu’au bout afin de défendre son titre, et ce, même si le MCA a pris le large. Le Chabab va tenter de le rattraper, mais avant cela, il faudrait gagner le derby face au PAC pour reprendre cette place de dauphin et écarter le CSC.

Pas d’engouement pour le site "Tadkirati"

Les Belouizdadis espèrent une présence forte de leur public pour le match de ce soir au stade 5-Juillet pour aider les camarades de Meziane à remporter les trois points du derby. En tous les cas, la vente des billets a commencé samedi dernier, via la plateforme «Tadkirati». Pour le moment, il semble qu’il n’y a pas d’engouement. Les supporters du Chabab boudent leur équipe depuis quelques semaines déjà.

Boukhalfa à la manette

La Commission fédérale d’arbitrage de la FAF a désigné le referee Boukhalfa pour officier le match d’aujourd’hui entre le CRB et le PAC. Il sera assisté de Bensellama et Belarouci.

Paqueta chamboule sa défense

L’entraîneur du CR Belouizdad, Marcos Paqueta, est appelé à remédier à de nombreuses défaillances dans sa défense, constatées lors du match de Coupe d’Algérie contre l’ES Mostaganem. L’équipe belouizdadie a encaissé 3 buts lors du dernier match, faisant que sa défense a montré beaucoup de fébrilité. Pour éviter de se faire piéger par les jeunes et redoutables attaquants du PAC, le coach compte apporter des changements dans son onze de départ. Boudrama, qui a été très limite face aux Mostaganémois, notamment avec son mauvais marquage et ses erreurs qui ont failli être fatales à son équipe, sera mis sur le banc des remplaçants. Idem pour Benayada qui peine à retrouver sa forme et Laouafi qui n’a pas été à la hauteur des attentes. De ce fait, on pense que les changements toucheront le compartiment défensif avec une charnière centrale composée du Hadded et Keddad, Belkheiter à droite et probablement la titularisation de Khacef à gauche. Il va compter sur la forme de Meziane, qui a été ménagé lors du match de Coupe d’Algérie face à l’ESM où il avait débuté sur le banc. Il sera associé à Boussouf et Wamba pour composer le trio d’attaque, alors que le milieu de terrain sera occupé par Selmi, Benguit et Bouras. Le CRB doit impérativement faire le plein lors de ses matches en retard pour gagner des points et se rapprocher du leader, le Mouloudia d’Alger, qui totalise 52 points.

Le Brésilien a visionné le PAC

Afin de préparer son plan anti-Paradou, l’entraîneur en chef du CRB, Marcos Paqueta, a visionné des matchs du PAC et a pris note sur les forces et les faiblesses de l’adversaire. Il sait désormais comment faire pour vaincre les Pacistes et, d’ailleurs, il a préparé son groupe pour remporter le match d’aujourd’hui. Ce qui est sûr, c’est que le coach est bien décidé à gagner le match d’aujourd’hui et il fait tout pour y parvenir.

Guendouz s’entraîne en solo

Guendouz est toujours indisponible et c’est donc Maâchou qui va défendre la cage du CRB aujourd’hui devant le PAC. Le keeper n°1 a repris le travail, mais en solo. Un programme spécial a été élaboré par le staff médical afin de le préparer à un retour rapide à la compétition officielle. Les médecins du club souhaitent que le joueur reprenne la compétition lors de la ½ finale prévue les 23 et 24 avril pour aider son équipe à ce stade de la compétition. Ce qui est sûr, c’est que le troisième gardien a montré beaucoup de qualités et a rassuré son staff, surtout après la blessure de Guendouz et l’absence de M’Bolhi.

Belkhir, plus de peur que de mal

L’attaquant du Chabab de Belouizdad, Islam Belkhir, s'est blessé à l'épaule lors du dernier match de son équipe contre l'Espérance de Mostaganem en Coupe d’Algérie. Il a été contraint de quitter le terrain après avoir ressenti des douleurs. Cependant, les dernières nouvelles indiquent que la blessure de l'attaquant du Chabab n'est pas grave et il sera présent lors du match en retard contre le Paradou AC, ce soir.

S. T.