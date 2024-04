MCA

Beaumelle : ‘’C’est très tôt pour parler du doublé’’

L’entraîneur du Mouloudia, Patrice Beaumelle, avait toutes les raisons de se méfier du WAT, son adversaire lors des ¼ finale de la Coupe d’Algérie, même si le rapport de force penchait largement en faveur de son équipe. En effet, dans cette partie jouée au 5-Juillet, les Zianides n’ont nullement démérité, causant énormément de problèmes aux Mouloudéens, notamment en première mi-temps où il fallait attendre jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire pour voir Belaïli, sur penalty, délivrer les 60 000 fans qui se sont entassés dans les tribunes du grand stade de la capitale.

‘’J’aurais souhaité marquer plus tôt pour nous mettre à l’abri, en ajoutant un deuxième but aussi, mais je dois dire qu’on a fait face à une bonne équipe du WAT qui a été fidèle à sa réputation, c'est-à-dire une équipe de coupe. J’ai toujours dit que tous les matchs ne sont pas faciles, car nos adversaires nous affrontent avec une motivation supplémentaire, on l’a encore vérifié au cours de cette rencontre. Et puis, la coupe est une compétition à part qui ne reconnaît pas la différence de niveau’’, a déclaré Beaumelle en point de presse d’usage d’après-rencontre. Pour étayer ses dires, il a confié qu’il était indécis quant à effectuer des changements, vu que ses joueurs étaient loin de plier le match, alors qu’il tablait sur une avance sécurisante pour apporter du sang neuf en deuxième mi-temps, comme il a l’habitude de faire. ‘’A l’arrivée, je n’avais pas tort quand j’ai insisté, pendant toute la semaine, auprès de mes joueurs sur l’obligation de se méfier de l’adversaire, même si ce dernier évolue au troisième palier’’, a-t-il poursuivi.

‘’Depuis quelques matchs, on pèche dans la finition’’

Il faut dire que les gars de Bab El Oued auraient pu éviter à leur coach et leur public aussi le suspense s’ils s’étaient montrés adroits devant les buts. On pense notamment à la deuxième période qui a vu Merzougui et Naïdji, pour ne citer que ces deux-là, rater des buts tout faits. ‘’On a manqué de réussite dans la zone de finition. C’est le même scénario qui s’était produit lors du précédent match contre l’US Souf. Nous devons vite retrouver notre réalisme, d’autant plus que nous nous préparons à amorcer un virage décisif en championnat, avec un prochain déplacement à Magra. Hormis cette défaillance qu’on doit corriger, j’estime que mon équipe est en train de rendre des copies séduisantes’’, a insisté l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Il a, en outre, mis à nouveau en valeur l’apport des remplaçants, puisque c’est le rentrant Ouattara qui a réussi à ‘’tuer’’ le match, ce qui renseigne, selon lui, de la profondeur de son banc de touche. Concernant la suite du parcours, Beaumelle a déclaré que le plus important dans ce match était de se qualifier. ‘’Trois autres gros bras du championnat sont qualifiés, ce qui augure d’un dernier carré passionnant’’, a-t-il dit, appelant ses joueurs à vite tourner la page des ¼ finale pour se concentrer pleinement sur le prochain match à Magra. ‘’On va se remettre au travail dès demain pour préparer le déplacement de Magra qui sera difficile. On va attendre aussi le tirage au sort des ½ finales, et je suis persuadé que quel que soit l’adversaire, la partie sera très disputée. Toute l’Algérie va suivre les deux matchs du carré d’as car ils seront palpitants’’, a-t-il ajouté.

‘’Un déplacement périlleux nous attend à Magra’’

Comme au cours des précédentes sorties, les supporters du MCA commencent à réclamer le doublé, Beaumelle lui ne veut pas aller vite en besogne : ‘’Vous savez, quand je suis arrivé au MCA, il y a de cela une année environ, les attentes du public mouloudéen étaient énormes. Pour le moment, tous les voyants sont au vert, on continue de travailler. Cela dit, je ne veux pas parler de doublé, car on en n’est pas encore là. Il reste encore huit matchs en championnat. La coupe a un caractère spécial, d’autant plus qu’on aura à affronter un adversaire coriace en ½ finale, et même si on venait à passer en finale, on aura aussi à faire face à un dur morceau. C’est trop tôt donc d’évoquer le doublé. Ce qui m’intéresse le plus maintenant, c’est le match de Magra qu’on doit bien préparer. Il ne faut pas oublier qu’on a encore des déplacements à faire et des derbies à disputer. Rien n’est donc encore joué pour le titre de champion’’, a-t-il insisté. A propos de ce match, Beaumelle a dit s’attendre à une ‘’rencontre d’hommes’’ à Magra. ‘’Il faut bien récupérer et bien travailler en vue de cette rencontre. Je sais que jouer à Magra nous a toujours été difficile. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe, et on s’attend donc à un déplacement périlleux’’, a encore averti Beaumelle. Le technicien français a, au passage, salué le soutien indéfectible que les supporters du Mouloudia continuent d’apporter à leur équipe. Il s’est dit aussi ébahi par l’ambiance magnifique que ces fans sont en train de créer dans les fiefs du club. ‘’Je suis passé, il y a quelques jours par Bab El Oued, le cœur du Mouloudia, et j’ai assisté à des craquages. C’est vraiment fabuleux. Les supporters du MCA sont partout. Je reçois des messages même de fans établis à l’étranger, du Canada et de Chine. L’apport de nos fans est vraiment de taille, surtout lorsqu’on est moins bien sur le terrain. C’est vraiment le 12e homme. Notre public est tout simplement magique’’, s’est-il réjoui.

Il sera opéré du genou

Fin de saison pour Dao

Mauvaise nouvelle pour l’attaquant ivoirien du Mouloudia, Youssouf Dao, dont la saison est terminée, après avoir contracté une méchante blessure au genou. C’est l’entraîneur Beaumelle qui l’a confirmé après le match contre le WAT : ‘’Dao souffre du genou. Les examens qu’il a effectués ont révélé une grave blessure. Il doit passer sur le billard dans les prochains jours. Désormais, c’est la fin de saison pour lui. Il devrait rester inactif pendant quatre à six mois. On va le récupérer la saison prochaine.

Ouattara monte en puissance

Le néo-attaquant ivoirien du Mouloudia, Romanic Ouattara, s’est illustré dès qu’il a été incorporé en deuxième mi-temps par un deuxième but mettant les siens à l’abri d’une mauvaise surprise. Il s’agit de sa deuxième réalisation de suite, puisqu’il a vécu le même scénario lors du match d’avant contre l’US Souf en championnat, en signant le troisième but de son équipe après son entrée en jeu en deuxième période. Petit à petit, Ouattara, arrivé lors du précédent mercato hivernal et qui a dû patienter un bon moment pour être qualifié, est en train de s’imposer dans sa nouvelle équipe. Ce jeune de 19 ans, qui a aussi marqué un but pour la seule rencontre qu’il a disputée jusque-là avec la réserve, semble avoir déjà convaincu les fans qui attendent désormais énormément de lui.

A. B.