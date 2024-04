MCEB

Le stage de Chlef se poursuit

Les Beidis poursuivent leur préparation au Creps de Chlef. L'entraîneur Morsli veut profiter de cette occasion pour corriger les nombreuses lacunes constatées dans le jeu de son équipe lors de la dernière défaite face à Magra. Il sait qu'il n'aura plus l'occasion de programmer un stage bloqué, en raison de la multiplication des matches à l'approche du baisser de rideau du championnat. "On doit profiter de chaque instant pour bien nous préparer.

On n'aura plus cette occasion et c'est pourquoi il faut se donner à fond pour profiter de ce stage", a-t-il indiqué à ses poulains. Il faut souligner que le staff technique appréhende beaucoup la réaction de son équipe face à l'adversaire, le Paradou, qui est réputé être une équipe joueuse. Morsli a insisté sur la concentration durant le match car il sait que le moindre moment d'hésitation, le moindre espace laissé à un joueur adverse peut s'avérer fatal pour son équipe. En tous les cas, les séances d'entraînement de déroulent depuis la reprise dans une ambiance studieuse ce qui renseigne sur la volonté des joueurs de se surpasser pour réussir leur sortie et prouver à leurs supporters que la défaite face à Magra n'a été qu'un accident de parcours.

Walid K.