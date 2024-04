ASO

Petkovic rend visite aux Chélifiens

Les Lions du Chélif poursuivent la préparation de leur déplacement chez la lanterne rouge, l’US Souf. Les camarades de Nessakh ont oublié la défaite face à la Saoura et se concentrent désormais sur le match face à Oued Souf qu'ils ne veulent rater à aucun prix.

La situation au classement ne permet plus de gaspiller des points aussi bien à domicile qu'en déplacement. Il faut préciser dans ce cadre que l'équipe qui devra jouer contre la lanterne rouge sera appelée à effectuer, une semaine plus tard, un déplacement périlleux dans la capitale où l'attendra de pied ferme le Paradou.

Cherif Hadjar qui sera privé de banc durant un mois a indiqué à ses joueurs qu'il table sur un minimum de quatre points à l'occasion des deux prochains déplacements. "Cela nous permettra de préparer avec moins de pression notre match à domicile face à l'USMK qui est un concurrent direct dans la lutte pour le maintien", a-t-il indiqué. Sur le plan effectif, le staff technique disposera de l'ensemble de ses joueurs, ce qui lui donnera l'occasion de bien choisir sa liste des 18 pour la prochaine rencontre et son onze-rentrant qui pourrait connaître le retour du milieu récupérateur Edwin Muhutsiwa qui s'est rétabli de sa blessure. A noter que l'équipe a reçu la visite du sélectionneur national Petkovic qui s'est rendu au stade Boumezrag pour assister à une partie des entraînements et saluer le staff technique et les joueurs.

A. G.