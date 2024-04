CSC

Amrani dessine les contours de sa 6e coupe

Abdelkader Amrani, le recordman de victoires de Coupe d’Algérie en tant qu’entraîneur, rêve d’épingler un nouveau trophée dans son escarcelle sous la bannière du CSC, après avoir brandi la Coupe d’Algérie avec le MO Béjaïa, le CR Belouizdad, le WA Tlemcen et par deux fois avec l’ASO Chlef. Le technicien tlemcénien a reconnu que rien n’est fait pour le moment, preuve en est, la difficulté éprouvée par son équipe pour parvenir à arracher le sésame face à l’ESBA pour le dernier carré.

«C’est une qualification difficile dans un match très difficile. On n’a pas été poignants et percutants. Je pense que les joueurs ont perdu quelque peu leur concentration. En première mi-temps, ils étaient surexcités et ils sont sortis du match, ce qui explique la prestation de l’équipe où on a perdu beaucoup de ballons, fait beaucoup de fautes, surtout dans la relance, et on a perdu beaucoup de duel. On n’était pas présents devant les buts où on n’a pratiquement pas pu terminer une action», a fait savoir le technicien. Il a indiqué que le mérite revient à tout le monde, à commencer par les supporters. «Je suis content surtout pour les joueurs, car ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et cela je ne peux le nier, surtout qu’ils ont laissé leurs familles le jour de l’Aïd pour rejoindre Oran. Le mérite leur revient, aux staffs et à la direction, mais aussi aux supporters. Quand je vois des milliers de fans parcourir plus de 1000 km pour soutenir leurs favoris, c’est un privilège d’être à la tête de cette équipe. Le CSC a un poids inestimable pour cette grande ville de Constantine», estime Amrani. Fort de son statut d’entraîneur le plus titré en Coupe d’Algérie, il ne manquera pas de répondre à une question au sujet de ses ambitions de remporter un 6e trophée, cette fois-ci avec le CSC. «J’ai toujours dit que les cinq coupes que j’ai gagnées dans ma carrière sont celles des joueurs. C’est eux qui ont décroché ces trophées sur le terrain. Moi, je ne suis là que pour les guider et les orienter. Les véritables acteurs sont les joueurs. Le mérite revient aux équipes avec qui j’ai gagné ces cinq trophées. Les supporters du CSC rêvent d’une coupe qu’ils n’ont jamais gagnée, mais c’est la même sensation pour les équipes qui sont en ½ finale. On veut le trophée, mais c’est l’avenir qui nous le dira.»

Reprise hier soir

Après le match de Coupe d’Algérie, dès le retour de l’équipe à Constantine, dimanche, les camarades du capitaine Dib devaient répondre présents à la reprise des entraînements. Les joueurs ont débuté la préparation du derby de l’Est hier soir. Le CSC n’a pas le temps de prendre du répit, sachant qu’un autre match, toujours en déplacement, cette fois-ci en championnat, l’attend ce vendredi du côté de Khenchela pour défier l’USMK pour le compte de la 23e journée.

Khaldi ménagé face à l’USMK

Bien que sa blessure soit moins grave qu’attendu en ayant intensifié les soins depuis la semaine écoulée, en prenant part au stage d’Oran pour être opérationnel le plus tôt possible, l’attaquant Ahmed Khaldi ne sera pas de la partie ce week-end, à l’occasion du derby face à l’USMK. On apprend, en effet, que le coach a décidé de le ménager. Amrani veut, en effet, que son attaquant soit à 100% de ses capacités en prévision du match de ½ finale de la Coupe d’Algérie. D’ailleurs, l’inefficacité offensive constatée lors du match face à l’ESBA (0-0) n’a fait que renforcer la conviction de Amrani à récupérer Khaldi pour le match de coupe, d’autant plus qu’il y a une place en finale en jeu.

Les Sanafir veulent affronter le MCA

Les ½ finales de la Coupe d’Algérie sont programmés mardi et mercredi prochains (23 et 24 avril). La cérémonie de tirage au sort se tiendra jeudi. Pour rappel, trois équipes ont composté leur billet pour le carré d’as, à savoir le CSC, le CRB et le MCA, en attendant le dernier qualifié qui sera connu ce soir, à l’occasion du dernier ¼ finale qui opposera l’USMA et l’USB. Les supporters constantinois souhaitent affronter le MCA en ½ finale afin d’enterrer une fois pour toute la hache de guerre. «Je souhaite que le CSC et le MCA s'affrontent en ½ finale. Ce sera l’occasion de mettre fin à cette guerre entre les deux galeries. C’est le moment de se réconcilier», a déclaré un supporter du CSC.

R. B.