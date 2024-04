ESS

Prêts pour la JSS

Les joueurs de l’ESS ont repris le travail après quelques jours de repos pour fêter l’Aïd. Les Noir et Blanc se préparent pour le match comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1, programmé vendredi 19 avril face à la JS Saoura au stade 8-Mai 45. Les coéquipiers de Chaâbi ont montré une grande détermination pour être au rendez-vous pour cette rencontre qui reste très importante pour l’équipe.

Cette dernière veut se reprendre au plus vite et stopper l’hémorragie de points. Il faut rappeler, en effet, que l’ESS n’a pas gagné depuis trois matches et que l’heure est donc venue pour se refaire une santé et enregistrer un nouveau départ, sachant que l’objectif est de prendre une place dans le groupe de tête, comme tracé par les dirigeants. Les Ententistes se sont vite repris en main et travaillent très sérieusement avec le staff technique depuis la reprise des entraînements et sont donc prêts pour cette confrontation difficile face à un adversaire qui a gagné son dernier match à l’extérieur face au MC El Bayadh. Même s’il n’a pas eu le temps de préparer l’équipe, avec la fête de l’Aïd, le coach Ammar Souayah reste quand même confiant. En effet, ce dernier avouera qu’il est prêt à relever le défi avec son équipe lors de cette confrontation pas simple. «Certes, j’aurais voulu bénéficier de plus de temps de travail, mais c’est la programmation et il faudrait faire avec et se préparer en conséquence», dira le driver des Noir et Blanc. Pour lui, il faudrait maintenant se faire une raison et se concentrer pour travailler comme il se doit et être donc prêt à réaliser un résultat probant face à la JSS. Souayah pense que son groupe sait ce qui l’attend et devra se sacrifier pour réaliser le meilleur résultat.

Pas de match amical

La programmation du match face à la JS Saoura vendredi 19 avril a contraint le staff technique à procéder à des changements dans la préparation. Ainsi, il a décidé d’annuler le match amical prévu au cours de la semaine car il faut se concentrer sur cette empoignade face aux Sudistes.

W. D.