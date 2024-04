CSC - Le rêve grandissant des Sanafir en coupe

L’appétit vient en mangeant

Le CSC poursuit son aventure en Coupe d’Algérie, après sa victoire aux tirs au but contre l’ES Ben Aknoun en ¼ finale. Faisant de l’épreuve populaire une obsession, les Clubistes se sont qualifiés dans la douleur devant la coriace équipe algéroise de l’ESBA qui a obligé les hommes de Amrani à passer par la séance des tirs au but.

Malgré son statut de dauphin au classement et un adversaire qui joue sa survie en championnat pour sa première saison parmi l’élite, le CSC n’a pas été véritablement supérieur sur le terrain et n’a pas été à la hauteur, du moins sur le plan de jeu, en fournissant une prestation tout juste moyenne. Il faut dire que la pression du match et la peur d’une élimination pour une équipe qui rêve d’une première finale de Coupe d’Algérie et d’un sacre historique, ont beaucoup pesé sur les joueurs et leur prestation, comme c’était le cas auparavant dans les deux derniers tours de l’épreuve, respectivement face à l’ESS, en 1/16 finale et l’USM Annaba, en 1/8 finale. Mais comme on dit souvent, dans les matches de coupes, l’essentiel reste le gain de la partie. La qualification en ½ finale acquise dans la difficulté, il faudrait néanmoins avouer que le parcours du CSC dans l’épreuve populaire est des plus surprenants. En effet, pour cette quatrième qualification de suite dans cette édition 2024 de l’épreuve populaire, les Constantinois réalisent un véritable exploit en se retrouvant dans le carré d’as sans jouer le moindre match à domicile. En effet, depuis le début de l’aventure en 1/32 finale, à chaque fois ils ramènent leur billet qualificatif hors de leurs bases et de surcroit contre trois équipes de l’élite. D’abord à Magra, en 1/32 finale, puis à Sétif, en 1/16 finale, et enfin à Oran face à l’ESBA en ¼ finale, après avoir passé l’écueil d’un pensionnaire de la Ligue 2, l’USMAn, en 1/8 finale. Un parcours digne d’un sérieux prétendant au sacre, qui ne fait qu’accroitre l’ambition de l’équipe et de toute la ville de Constantine d’un premier titre. La Coupe d’Algérie, devenue automatiquement un objectif, n’aime pas le CSC, comme l’a toujours répété l’actuel directeur sportif du club, Tarek Arama. En effet, en plus d’un siècle d’existence, le club n’a non seulement jamais gagné le trophée, mais n’a jamais réussi à animer une finale. Les Clubistes n’ont pas réussi à dépasser le cap des ½ finales qu’ils ont disputées et perdues à quatre reprises de leur histoire. La première fois en 1987 face à la JS Bordj Ménaïel (1-0), suivie de celle perdue en 1992 face à l’ASO Chlef (0-0, 4 - 2 aux tab), puis deux fois de suite face au CRB, en 2012 (1-0), et en 2019 (2-1). Cette cinquième ½ finale sera-t-elle la bonne ?

Amrani : «La qualification nous fait oublier nos sacrifices»

L'entraîneur du CSC, Abdelkader Amrani, a félicité ses joueurs après la difficile qualification en ½ finale de la Coupe d'Algérie, acquise face à l'ES Ben Aknoun. «La qualification a été difficile et le match l’a été également. Mais ce sont les matches de coupe et personnellement, je suis habitué à de tels scénarios. Je suis très heureux pour les joueurs qui se sont énormément sacrifiés. Je travaille avec un groupe et l'envie était présente. Il n'y a pas de joueur titulaire et de joueur réserve, tout le monde peut jouer. Nous sommes là depuis trois jours. Les joueurs ont sacrifié la fête de l'Aïd. Il y a ceux qui sont mariés et ont laissé leurs enfants. Mais la qualification nous fait oublier ces sacrifices», a-t-il dit.

Gourari félicite ses joueurs

Le président du CSC, Abdelghani Gourari, n’a pas caché sa joie après la qualification de son équipe en ½ finale de la Coupe d’Algérie. Le premier responsable de l’équipe a tenu à féliciter ses joueurs. «On est très heureux après cette qualification en ½ finale de la Coupe d’Algérie. Difficile et ardue, mais amplement méritée. Je félicite les joueurs et le staff technique, ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette qualification au carré d’as. Je n’oublierai pas de remercier et de féliciter les supporters qui se sont déplacés en masse à Oran pour soutenir l’équipe. Ils ont été d’un soutien certain aux joueurs. On avait même l’impression qu’on évoluait à Constantine. Je remercie aussi ceux qui n'ont pas eu le privilège de se déplacer. On est très heureux et l’avenir ne sera que plus radieux», a-t-il dit.

R. B.